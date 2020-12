Christian Nodal, a sus 21 años, ¿tiene lo necesario para ser el siguiente Vicente Fernández?

“No me importa si llego a ser una leyenda o no, lo único que sí quiero es que mi carrera sea respetable”, comentó Christian Nodal a EL UNIVERSAL, después de reflexionar que en cuatro años de carrera artística su éxito ha subido como la espuma.

“No es que esté mucho en mi importancia si llego a ser una leyenda o no, lo único que sí quiero es que mi carrera sea respetable, que dure lo que dure, pero que sea respetable, que marque una generación, como lo que estoy haciendo ahorita bendito Dios y en eso es en lo que me enfoco”, dijo.

Si bien Nodal acaparó los titulares del espectáculo este 2020 por su relación con Belinda, las estadísticas muestran que fue uno de los artistas más buscados en Internet y no por su relación, sino por su trabajo artístico.

De acuerdo con Google Trends, durante el año el cantante fue tendencia en todo el continente americano, ocupando el primer lugar en Guatemala, seguido de Nicaragua y en tercer lugar se posicionó México.

Pero también fue muy popular en Honduras, país que ocupó el cuarto sitio, mientras que Bolivia a su vez tomó el quinto y además de alcanzar el público de Estados Unidos y Canadá, también traspasó el Atlántico y España fue otro de los países que estuvo checando todo lo que hacía.

También lee: Las 7 razones por las que Belinda y Nodal son "la pareja del año"

A nivel mundial se encuentra su sencillo “Amor tóxico”, como el más buscado, después de que se estrenó el 28 de mayo, por el momento lleva más de 50 millones de reproducciones en YouTube.

El otro tema que también fue del interés de muchos fue “Ay ay ay!”, que está posicionado en el segundo lugar de búsquedas, y cuanta con casi 40 reproducciones en YouTube.

“Siento mucho gusto y orgullo que vaya bien, al igual que todos los artistas lo hacen, le metemos mucho amor y pasión al proyecto y nos tomamos bastante serio el hecho de hacer un material discográfico y que la gente lo esté tomando de esa manera y que esté entrando a otros países, me siento muy orgulloso de mi trabajo, de mis fans”, indicó.

¿Será Christian Nodal el siguiente Vicente Fernández de la nueva generación? La crítica a su trabajo ha sido muy buena y los números en ventas, reproducciones en streaming, poco a poco van afirmando esa hipótesis.

Desde Vicente Fernández y Antonio Aguilar, quienes pasaron la batuta del regional mexicano a Alejandro Fernández y Pepe Aguilar y entre otros como Julión Álvarez, no había surgido un cantante que marcara la vida de las personas, así como lo hicieron ellos en las generaciones venideras, especialmente porque el trending topic musical ha sido el reggaetón y la música urbana.

También lee: Aunque está enamorado de Belinda, Christian Nodal le canta al desamor junto a Ángela Aguilar

El joven que a sus 17 años se hizo viral en YouTube al cantar “Te fallé” empezó a ocupar ese lugar y poco a poco se ha posicionado entre los favoritos a nivel mundial y mientras ya le arrebató el premio Grammy a Chente.

“Cuando gané el tercer Grammy fue como el más fuerte porque era una nominación en donde estaba don Vicente Fernández y todos los grandes, fue algo muy fuerte para mí, era mi tercero y el que más significó, yo decía: ‘Si se lo dan a don Vicente está súper bien, porque es la leyenda”, expresó.

“El Latin Grammy es un premio por todo el trabajo, yo siento que hay muchos artistas que se lo merecen realmente, porque hay muchos que aman la música y siento que todos los que hacen su trabajo de esa manera deben tenerlo”, añadió.

Hace cuatro años su álbum “Me dejé llevar”, que fue apadrinado por Julión Álvarez, recibió un Disco de Diamante por las altas ventas en México y Centroamérica, en donde se calcula que vendió más de 30 millones de copias.

Mientras que su sencillo “No te contaron mal” recibió un Disco de Platino, por sus 10 millones de copias, el tema “Adiós”, por otro lado, se convirtió en un himno de apoyo a la Selección Mexicana durante la Copa Mundial Rusia 2018, sumando más de 688 millones de reproducciones.

Codiciado entre las mujeres

Ahora a sus 21 años no sólo tiene fama, éxito y dinero, también para muchos chicos de su generación es un ejemplo a seguir, porque a su corta edad ha conseguido lo que muchos desearían y más, porque durante este año sorprendió al confirmar su relación Belinda.

Y aunque antes ya era uno de los más seguidos, con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, quienes aún no lo tenían en radar, lo conocieron por todos los dimes y diretes que se empezaron a generar por su relación con la cantante de “El baile del sapito”.

También lee: Belinda y su suegra Cristy Nodal tienen una relación de ensueño

Entre los tatuajes que se hicieron, su apasionado amor, la diferencia de edad, entre muchas cosas, causaron la sensación de muchos.

“Yo me veo muy enamorado durante muchísimos años, me he encontrado a una persona que amo con locura y que nos amamos con locura y ese es un mensaje muy bonito para el mundo, pues está ahorita feo, feo, feo (sic)…cada vez que hacemos una locura, siempre yo soy el que subo todo y es por eso, porque me siento orgulloso de poder crear algo bonito en estos tiempos tan feos”, comentó.



¿Una tercera en discordia? Muchos estaban encantados con su relación con Belinda, pero todo cambió cuando a principios de noviembre lanzó su sencillo con Ángela Aguilar, llamado “Dime cómo quieres”, el cual ya lleva más de 130 millones de reproducciones en YouTube, la química que hubo entre ellos dos fascinó a los seguidores de ambos, que hicieron tendencia el tema sobre si es mejor Ángela que Belinda.

nrv