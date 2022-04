Definitivamente no ha sido un buen inicio de año de Christian Nodal, quien a pesar de su éxito musical, su pelea con su exdisquera Universal Music continúa sin tregua alguna, un problema que se le junto al rompimiento de su compromiso con Belinda y la lucha de su mamá contra el cáncer y quien también está demandada por fraude.

Es por ello que haremos una recapitulación sobre su enfrentamiento legal contra una de las compañías discográficas más importantes del mundo.

El inicio

Nodal ya empezaba a sentir un roce en contra de su disquera y esto lo llevó a expresarse en varias ocasiones en sus redes sociales, incluso llegó a comparar su relación laboral como “relación tóxica”.

“Hago música pal corazón, no pa’ los números ni modas”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No me digan que le meta nitro para sacar música que, por mi parte, todo está listo desde uuuuh. Hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas (sic)”, entre otros tuits.

Tras la tensión surgida el intérprete de “Botella tras botella” se sentó a negociar con los representantes de Universal Music, pero no llegó a un acuerdo respecto a la renovación del contrato y tampoco obtuvo su libertad inmediata.

Las cosas se complican

Furioso por no obtener su libertad porque había firmado un contrato, fue parte de su personal quienes anunciaron prematura e indiscretamente que ya estaba con otra compañía de discos, con la que ya había trabajado su nueva canción.

El problema se agudizó porque aún tenía un contrato vigente con Universal Music y estaba obligado a cumplirlo, pero se negó a hacerlo.

Veto a Nodal

Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, que aglutina a las compañías de discos del país, emitió una carta de advertencia a empresarios y artistas, para que se abstuvieran de contratar, divulgar, fabricar, distribuir, comercializar, explotar y/o vender cualquier tipo de grabación sonora de Christian Nodal y que todo debe ser consentido por Universal.

La advertencia fue para todas las plataformas, como YouTube, Spotify y Amazon, Google, entre muchas más, a televisoras como Azteca y cualquier ventana de difusión de su música, así como a promotoras que lo contraten, como Ocesa y Live Nation.

Nodal contraataca

El documento, emitido este 8 de noviembre y cuya copia compartió con EL UNIVERSAL, en sus resolutivos señalaban que: se suspendía definitivamente la orden del Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que ordenaba vetar al cantante.

“...se concede la suspensión definitiva solicitada por los quejosos para efecto de que no se ejecuten las providencias precautorias de carácter conservativo, las cuales se dictaron en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno...”, dice el documento.



Esto sucedió tras la orden que ejecutó la disquera Universal Music sobre que ningún medio de comunicación, promotora, plataforma digital, empresario, artista podría usar la música o colaborar con Nodal, ni usar, distribuir o comercializar su imagen.

“Yo tengo una resolución de una juez federal, que ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal, que no existe tal veto, tan falso es que un juez lo está ordenando; yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están vendiendo todo este circo a los medios y a las redes sociales contra mí”, señaló Nodal, de 22 años.

Firma con Sony

Ya sin Belinda y sin solucionar los problemas legales con Universal Music, se puso bajo el cobijo de Sony Music, con quien empezó a promocionar nueva música.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, dijo Nodal en el comunicado expedido por la nueva disquera.

Universal Music vuelve al ataque

Universal Music sacó a la luz documentos que comprobaban que los padres de Nodal habían cometido fraude y de acuerdo al representante legal de la disquera, Ulrich Richter, que interpuso una denuncia penal, podrían ser condenados a penas de cárcel y ya no gozar de beneficios, como llevar el proceso legal en libertad.

Los abogados de la disquera acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para formalizar la nueva denuncia en contra de Silvia Cristina Nodal y Jesús Jaime González Terrazas, quienes el pasado 11 de noviembre de 2021 promovieron una demanda civil en la que argumentaron que el cantante es el titular legítimo de los derechos de las canciones del disco “AYAYAY!”.

Cuando en realidad los padres del cantante habían pactado con Universal Music para la producción de un álbum de mínimo 14 canciones, las cuales la disquera tendría los derechos absolutos de dichos fonogramas. Estos son “AYAYAY!”, “Mi chula”, “Se me olvidó”, “Ojalá fuera cierto”, “No es justo x él”, “Aquí abajo”, “Amor tóxico”, “Mamacita”, “Aquí sigo tras de ti”, “Nace un borracho”, “Mi ex”, “Venganza cumplida”, “Anoche me enamoré”.

“Los padres presentaron dos supuestos contratos, de los cuales se sospecha de su veracidad, que supuestamente establecen que Christian Nodal ya había pactado la creación de un álbum que se llamaría AYAYAY!”, explicó Richter.

En documentos en poder de EL UNIVERSAL, se puede apreciar que la madre del cantante firmó una carta con fecha del 15 de abril del 2020 a favor de Universal Music, en donde reconoce al corporativo como el “único y exclusivo titular y propietario” del álbum.

Universal Music con papeles en mano

Por otro lado, la disquera tiene en su poder un documento que comprueba que los padres de Christian Nodal recibieron 40 mil dólares para la producción del disco “AYAYAY!”, así lo compartieron sus abogados a EL UNIVERSAL.

“Existe un contrato de fecha 15 de abril del 2020 firmado entre Universal y la compañía JG Music como productora, (esta última) le pertenece a los padres de Christian Nodal, (Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez), en donde pactan respecto de la producción de un álbum que sería titulado “AYAYAY!”. En este contrato se dio una contraprestación por la cantidad de 40 mil dólares americanos para la producción de dicho álbum”, apunta el abogado Ulrich Richter.

En el documento compartido con EL UNIVERSAL se puede apreciar la descripción de un pago por la cantidad de 46 mil 400 pesos, en el que se observa que menos el IVA Trasladado de 16.00% que fue de 6 mil 400, se le entregó a la compañía de los padres del cantante el monto ya mencionado anteriormente.



