Christian Nodal dice que quiere un bebé

Ahora que Christian Nodal pasó tiempo con Adamari López, quien le permitió tatuarla en la mano, al cantante le surgió el instinto paternal y es que la actriz hizo una videollamada a su hija Alaïa, de 6 años , para preguntarle si estaba de acuerdo con que Nodal le tatuara a su mamá la inicial “A”, en honor a su nombre, y ante la afirmación de la pequeña el intérprete de “Adiós amor” se tocó el pecho y expresó conmovido: “¡Ay, quiero una bebé”. Lo que causó sorpresa en el equipo que estaba expectante del momento.

¿Karla Souza prepara documental sobre abuso sexual?

Dice Karla Souza que en parte no ha vuelto a trabajar en México desde hace más de un sexenio, porque hay cosas que pasaron en vida personal que aún le duelen y no han sanado. Pero trae bajo el brazo un documental, del que no habla casi nada, pero dice que tiene que ver con algo de su proceso de recuperación. La actriz de “Nosotros los nobles” pronto lo dará a conocer. ¿Será algo relacionado con el abuso sexual que denunció? Hay que esperar.



Plutarco Haza aprende de su hijo sobre feminismos

Plutarco Haza dice que su hijo Nicolás, de 22 años, es quien lo educa en temas de feminismo. Ante la ola de desapariciones y feminicidios en México, el actor dijo que tiene confianza en que las nuevas generaciones sean parte de un cambio hacia una sociedad menos machista. “Afortunadamente ahorita hablamos más del feminismo y de los estragos de la mujer, faltan muchas cosas sobre todo en cuestión de violencia, pero en cuestión de educación para que todo sea más equitativo ya vienen con otra cabeza los chavos, yo veo a mi hijo alguien mucho mejor de lo que fui yo, pero yo también veo en mi a alguien mucho mejor de lo que fue mi papá o mi abuelo, veo en la generación de mi hijo una gran esperanza”.