Christian Nodal cancela concierto en Bolivia horas antes de llevarse a cabo

Ya estamos acostumbrados a que Christian Nodal sea un tema recurrente en las redes sociales y los medios de comunicación; ya sea por sus pelitos con otros artistas, los encontronazos con su exfamilia política o sus fugaces romances, el intérprete de “Botella tras botella” suele acaparar todos los reflectores.

Ahora, Nodal volvió a ser tendencia luego de que se diera a conocer que el concierto que tenía programado para esta noche fue cancelado, tan solo horas antes de que se realizara.

La noticia se dio a conocer a través de las plataformas con un comunicado oficial: “La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su tour Forajido queda cancelada”, se lee en el documento.

Según explicaron la razón por la que el evento no se llevó a cabo fue un incumplimiento de contrato por parte de los organizadores, aunque no se dieron más detalles al respecto.

JG Music, empresa que representa al cantante se deslindó de cualquier responsabilidad y lamentó que los fans de Christian hayan sido decepcionados: “Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, finalizaron.



Foto: Instagram

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que el joven de 23 años da por cancelada uno de sus shows a pocos minutos antes de presentarse, hace unos meses tampoco asistió al evento que tenía planeado en Colombia, argumentando que no pudo viajar a este país a pesar de que lo intentó por todos los medios. Tras dar a conocerse esta situación el público colombiano no lo tomó nada bien y además de criticarlo hicieron destrozos en el lugar del evento.

