Christian Chávez revela a Yordi Rosado cómo un extorsionador lo sacó del clóset

La vida de Christian Chávez no ha sido fácil pues tuvo que superar diferentes retos que le presentó la vida; fue un niño hiperactivo que se convirtió en un joven con crisis de ansiedad, problema que aumentó cuando creció su popularidad con la telenovela “Rebelde”.

Durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado el cantante abrió su corazón y dio detalles de los conflictos emocionales que vivió y que llevó de la mano con su carrera artística, en donde lo llegaron a chantajear con publicar fotografías de su boda en Canadá en el momento en que no había salido del clóset públicamente.

Además habló sobre cómo empezó con sus problemas de adicciones, el rechazo de su madre por ser homosexual y también aclaró las dudas si habrá un reencuentro o no con RBD.

“Yo soy una persona solitaria, soy muy bromista, es una forma de protegerme, de pronto la gente me ve y dice: seguro tienes un chingo de amigos, pero no, es la pantalla”, declaró.

Comentó que hay mucha desinformación en cuanto a la salud mental y cuando sus padres se dieron cuenta de que era hiperactivo lo llevaron a la Clínica de la conducta, en el que se dieron cuenta que tenía algo que llaman manchas de inmadurez.

Esto era cuando tenía 12 años, una época en el que no tenía muy claro el sentido de responsabilidad, en el momento en que le pedían una tarea en la escuela a él no le importaba, así que le pidieron tomar un medicamento durante un año y medio que lo volvió muy preocupón.

“Nunca vi violencia en mi familia, tuve terapias distintas, fui con varios psiquiatras, psicólogos, vivíamos en la Del Valle y después en Coyoacán; ellos (mis padres) hicieron todo para que estuviera bien”.

Adicciones

Cuando entró a la telenovela “Clase 406” no había fumado ni mariguana; recordó que en una ocasión en la casa del productor Pedro Damián, ya cuando estaban acabando el programa “estaban rolando el churro, había tomado alcohol, le di una fumada y vomité, me mal viajé, esto no era para mí”.

El problema, recordó, fue cuando comenzó con “Rebelde” porque comenzó con problemas de ansiedad porque su sexualidad le generaba muchos problemas mentales que vendrían como una avalancha que después no supo cómo controlar.

“Ya me había casado antes de que comenzara la novela, no sabía que se volvería el fenómeno que se había vuelto. Me acuerdo en Miami me comenzaron los ataques de pánico, me llevaron a un médico porque querían que siguiera trabajando, viajando, cumpliendo con las cosas”.

Cada vez que le preguntaban que si le gustaban las chavas, le incomodaba porque ya estaba casado y no quería mentir, por eso nunca fue con ninguna mujer a alguna entrevista o alfombra roja.

Ante estos problemas fumó con más frecuencia la mariguana y conforme iba teniendo más fama, se iba juntando con otro tipo de gente que le ofreció otro tipo de drogas.

“Te empiezas a volver muy famoso, vas a otras fiestas te ofrecen cocaína, tachas, estás chavo, en un momento en el que quieres probar, sentir, escapar, no hay otra palabra, yo no quería estar y escaparme”.

Siempre quiso estar en un lugar como el de RBD, pero en un principio no lo disfrutó al máximo por la ansiedad de qué iba a pasar cuando la gente se diera cuenta de quién era él en realidad, no sabía si los demás lo iban a amar u odiar.

Chantaje

Algo que le molestó es que prácticamente lo obligaron a salir del clóset cuando no estaba preparado para ello, hace 17 años.

“Se considera en el presente casi como una violación, es como entrar a tu intimidad y exponerte a algo que psicológicamente no estás listo, decir: esto es este wey, no estaba listo para lo que se venía, tenía 23 años, no había, no tengo un referente en Latinoamérica, Ricky no había sacado su libro”.

La pareja de Christian con el que se casó era quien le arreglaba el pelo a las chicas de RBD y a él, por lo que siempre que iban de viaje, también iba él con todo el equipo.

“Cuando estamos en el momento más cúspide de RBD me habla Pedro Damián y me dice: ¿que te casaste? Hay un portal de internet y le están pidiendo una cantidad fuerte a Televisa para no sacar las fotos”.

De inmediato fue a la casa del productor y éste le contó la situación y le preguntó qué es lo que más le gustaría a Chávez, así que él escribió un comunicado, que se publicó en internet, donde dio a conocer al público su orientación sexual al público.

“Me tardé dos o tres horas, ni siquiera pude poner la palabra gay, fue muy complicado para mí eso, le hablé con cada uno de los RBD, porque era un grupo, lo escribí y pues ya Pedro lo subió”.

Rechazo en su familia

Recuerda que salió del closet dos veces: la segunda fue cuando todo el mundo supo de su orientación, pero la primera fue años antes con su familia.

“Mi mamá me corrió de la casa, me dijo que me iba a morir de sida, que Dios no me quería así, era muy religiosa Mi papá se quedó en shock, pensaba que era una moda, ya después mi mamá, me habló para pedir que volviera.

“Mi papá me dijo algo que me lastimó con el tiempo: que no se te note, aquí no nos traigas a nadie, obviamente fue un proceso de 10 años que empezaron a entender, después me dijo: ¿sí estás consciente de que se acabó tu carrera, estás preparado para eso”.

Pero aun así Christian Chávez prefirió sentirse libre y no ocultar algo que realmente es, ya que dichas fotos de su boda, podrían haber dicho que fueron fotomontajes o que fue parte de una serie, pero él quiso siempre decir la verdad.

“¿Cuánto cuesta mi libertad? Porque yo veo muchos cantantes, actores, dije: ¿hasta dónde llegaría si me hubiera negado? Pero hoy en día me doy cuenta de que la libertad de ser tú es un derecho con lo que naces”.

RBD

Respecto a RBD le dolió que terminaran en España y no se despidieran en México, su país natal, algo que no sucedió por problemas que tuvieron las empresas de entretenimiento, en su momento.

“Esa es una deuda que nos dolió en el corazón, no regresar a México, no sé (si nos reuniremos), no nos enojamos, la vida nos lleva por caminos distintos, no me quiero ilusionar, ni quiero ilusionar a la gente porque siento que las cosas luego pasan orgánicamente cuando tengan que pasar”.

Afirmó que a veces han platicado que han estado a punto de hacer una reunión de reencuentro, pero por equis razón ya no se hace; además confirmó que a pesar de todos los baches en su vida, todo ha valido la pena.

“Claro que valió la pena, sobre todo ahora que tengo 39 años y se te acerca alguien y (saber que formaste) parte de la adolescencia e infancia de alguien, wow”.



