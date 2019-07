Chiquis quiere mujeres más fuertes

[email protected]

Chiquis Rivera quiere que con su música las mujeres se sientan empoderadas. La cantante se considera una mujer fuerte que sabe salir con la frente en alto, así como le enseñó su mamá Jenni Rivera, sobre todo al como exponente del género regional mexicano.

“Está muy dominado por el hombre, siempre lo ha sido, pero ahorita hay mujeres, me gustaría que hubiera más, y siento que es muy importante juntarnos, unirnos y demostrarle a los hombres que sí podemos, que nos den la oportunidad también en la radio, que escuchen nuestra música. También las mujeres pueden”, dice.

“Mi madre nos dio esa plataforma de decir que sí se puede”.

Chiquis está promocionando su nuevo sencillo “Anímate y verás” en donde presenta a una mujer así de empoderada tanto en la letra como en el video musical.

“Quise una canción romántica pero más picosa. Aunque me gustan mucho las canciones cursis y de amor, ésta la quería diferente, que la mujer se sienta segura de decir ‘yo también puedo conquistar a un buen hombre’”.

Segura de sí, Chiquis también ha encontrado en su camino críticas por su aspecto físico y, aunque ya no deja que le afecten, en algún momento sí lo lograron. Comparte que incluso ha recurrido a la cirugía de senos y a la liposucción.

“Una vez me metí en la página de Katy Perry, es una muchacha delgadita, bonita, gringa, canta muy bien y le encontraban algo y la criticaban, entonces dije: ‘no soy la única ni la última’”, reflexiona.

“Yo soy real y no quiero cambiar eso aunque sí obviamente quiero bajar de peso, hago ejercicio porque me siento bien, me ayuda mentalmente, obviamente me quiero ver mejor, pero yo me siento muy bien y no me han dado quejas. Siento que quiero representar a esa mujer que sí tiene celulitis”.

Mujer casada. La intérprete se casó con el músico Lorenzo Méndez a finales de junio en una ceremonia rodeada de críticas por no haber compartido el momento con los medios de comunicación y su público, e incluso llegar con una escolta que no permitió que se viera su vestido.

“Es un momento tan sagrado, algo tan personal que obviamente sí lo pensé después, hablé con Lorenzo y dijimos que lo vamos a compartir porque la verdad sí querían comprar la boda”, comenta la cantante.

“Tuve mucha tristeza porque yo siempre me he portado muy bien, soy una mujer muy respetuosa y cómo un momento tan hermoso que yo esperaba ya por mucho tiempo, que se volteen las cosas, pero así es esto y lo entiendo y nada más es aclarar las cosas y dar la cara”.

Chiquis explica que recibió cuatro ofertas para vender la exclusiva pero decidió no hacerlo. La próxima semana planea subir el video a YouTube para mostrar todo lo que se vivió de forma más personal.

Rivera se dice feliz y bendecida por su esposo, de quien siente apoyo en todo momento. Explica que entre ellos no hay espacio para los celos.

“Me ayuda muchísimo en el estudio, ha estado ahí los últimos sencillos. Para mí es lo importante porque tiene mucha experiencia y yo también le ayudo en la parte del negocio”, detalla.

“Él entiende la carrera, yo entiendo también lo que es estar en el escenario y que las muchachas vengan y le den un beso, que lo agarren, lo he visto toda la vida”.