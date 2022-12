Chico Castillo no piensa volver con Gipsy Kings 

Chico Castillo, ex integrante de la agrupación flamenca Gipsy Kings, aseguró no le gustaría regresar a la alineación del grupo que tiene en activo desde el año 1978, esto después de su participación en el Fan Fest del mundial de Qatar.

“Un evento bastante grande muy bien organizado, me encantó el sonido, y el recibimiento de la gente muy bueno, lo que hacemos es hacer música, hacer música es dar alegría a la gente”, compartió el también guitarrista, en entrevista.

Su música, considera, sigue vigente, y prueba de ello es que se ha mantenido haciendo fusiones con artistas franceses, específicamente con varios DJ .

“A quién no le gusta "Volare", a quién no le gusta "Alabina", la gente lo escucha por la mañana por la noche. Le gusta a jóvenes, a mayores, he estado haciendo fusiones y la gente lo ha recibido muy bien”, expresó el español.

Sin embargo los Gipsy Kings, también se ha dedicado a realizar fusiones musicales, una de las más exitosas fue junto al también español C.Tangana, en su disco “El Madrileño”, en la canción “Ingobernable”.

Pese al trabajo de la agrupación Chico descarta su regreso, y es que, asegura, se encuentra en un buen momento de su carrera como solista.

“La agrupación fue muy buena, me gustó mucho fue espectacular, fue una buena etapa, pero ahora estoy haciendo mi carrera en solitario y me gusta lo que estoy haciendo”, dijo.

Chico Castillo actualemente prepara el lanzamiento de su nuevo disco, el cual verá la luz este próximo 2023, y con el cual también tendrá una gira.

