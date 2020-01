Chantal se siente libre fuera de Televisa

Ahora que ya no forma parte de las filas de Televisa, Chantal Andere dice sentirse liberada, aunque no siempre fue así. La actriz confesó que incluso su madre, la primera actriz Jacqueline Andere, fue la que más sufrió cuando a ambas les dijeron al mismo tiempo que ya no tendrían exclusividad. Chantal recordó que su madre no paró de llorar en días, aunque siempre sin demostrarlo ante las cámaras.

Los drag quieren cantar Mentiras

Pocos montajes han logrado conectar con el público de la manera que lo ha hecho Mentiras, que este año cumple 11 años de temporada, es por eso que en el momento en que el productor Morris Gilbert anunció en su cuenta de Twitter que se estaba preparando una versión drag, los fans de inmediato respondieron positivamente al proyecto comentando que necesitaban fechas ya, dónde audicionaban y hasta advirtiendo a Gilbert que las posibles nuevas protagonistas podrían opacar al elenco de la versión original. ¿Será?

Siddhartha y la maldición de su nombre

La mala suerte de llamarse Siddhartha, o mejor dicho, de que la gente no sepa escribir su nombre, ha acompañado al cantante desde siempre. Y ahora que es un músico reconocido no es la excepción pues se encontró con uno de esos anuncios pintados en paredes en el que se promociona uno de sus shows pero con el nombre “Sidarta”. “La historia de mi nombre siempre mal escrito la vivo desde niño, pero nunca pensé verlo en paredes”, escribió el artista en Twitter.