Chamonic dice que no hubo amenaza por video en los XV años de la hija del Canelo: "Así se hacen los chismes malos"

Chamonic, la influencer que difundió varios momentos exclusivos de la fiesta de XV años de Emily Cinnamon, hija de Saúl “el Canelo” Álvarez, aclaró que no recibió ninguna amenaza para evitar que compartiera un supuesto video donde fue captado el instante en que el boxeador mexicano “corrió” a Grupo Firme y Carín León de la fiesta, sino que se trató de una petición por alguno de los involucrados, motivo por el que no publicó el material.

La fiesta de Emily tuvo lugar el pasado sábado y aunque varios medios de comunicación tuvieron oportunidad de conversar con el Canelo y la madre de la joven, Karen Beltrán, acerca de esta fecha tan especial para la familia, fue en las redes sociales donde se difundió la mayoría de contenido exclusivo de la celebración, pues gran parte de las y los asistentes subieron historias de cómo se la estaban pasando.

Lee también: Canelo Álvarez mala copa en fiesta de XV de su hija: Filtran video de un momento tenso

Chamonic, periodista e influencer, fue otra de las personalidades que compartió videos y fotografías del festejo, asegurando que contaba con la autorización para publicar el contenido. Sin embargo, la situación se salió de control cuando la comunicóloga habló del estado de ebriedad que alcanzó Canelo, tras beber brindis tras brindis, pues esto había generado que el boxeador de 32 años adoptara una actitud tensa y malhumorada con algunos de los presentes; se refería a Grupo Firme y Carín León.

De acuerdo con Chamonic, el Canelo expresó que los músicos ya lo tenían cansado, por lo que prefería que se retiraran, situación que sorprendió a usuarias y usuarios en redes sociales, ya que el deportista mexicano mantiene muy buena relación tanto con Carín, con quien se echó un “palomazo” durante la fiesta, como con Eduin Caz –líder de Grupo Firme- a quien invitó a cantar el Himno Nacional en su última pelea contra el kazajo Gennady Golovkin.

Por ello, la influencer recibió muchos comentarios negativos, en los que se sugería que estaba mintiendo, pues no mostraba prueba alguna de la supuesta discusión, como sí había hecho con otros momentos de la fiesta, pero Chamonic argumentó que si no subía el video del pleito era porque no podía hacerlo. De esa manera, los rumores de que había sido amenazada con no subir ese contenido se acrecentaron.

Pero la periodista tapatía volvió a hablar del tema para atenuar las diferentes versiones que ahora circulan en redes. Chamonic aclaró que no había sido amenazada por nadie, y que más que una advertencia, se trató de una petición, pues le solicitaron que no subiera el video por respeto a la familia y los presentes a los XV años, motivo por el cual decidió reservarse y no compartir más sobre ese tema en específico.

Lee también: Shakira estrena el video de “Monotonía”, manda fuerte mensaje a Piqué

“Nada más hago este video (…) sólo para aclarar que nadie me amenazó; se me pidió que por favor no se compartiera por respeto, pero no fue amenaza, así se hacen los chismes malos, así que por favor no crean en eso, Yo jamás dije que me amenazaron, que quede claro”.

La influencer también indicó que no es la primera vez que una o un famoso le solicita que se reserve de hablar de una noticia que la o lo involucra y también agradeció que, afortunadamente, nunca la han amenazado.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc