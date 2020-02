Cesar Bono respeta la memoria de José José

Cesar Bono es quien lo cuenta: “En la serie de Médicos me ofrecieron hacer a José José, no me lo dijeron así de claro pero me comentaron que si podía hacer un cantante de mi edad, que le daba cáncer en el páncreas, entonces deduzco que se referían a él y les contesté que yo no me presto a tonterías, porque fue mi amigo de muchos años. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años, entonces no se juega con esas amistades. Idioteces yo no. Voy como actor y les hago el papel que quieran, pero remembranzas y ocupar lugares que no se pueden ocupar, de ninguna manera”, comentó sobre el ofrecimiento que recibió para trabajar en la serie Médicos, línea de vida.

Kuno Becker guarda historias de María Félix

El actor y el productor Kuno Becker comentó que su tía María Félix le contó cosas muy difíciles, como un amor incestuoso, pero no quiere entrar en detalles porque le gustaría hacer un proyecto en donde contaría cómo fue realmente la vida de La doña. “Me contó cosas que son peligrosas de contar hasta legalmente y tengo las historias de mi abuela, que ya murió en paz descanse, mi tía María me platicó cosas con las que yo me quedaba con la boca abierta, vi cosas y aprendí también de lo que no decía, habló mucho de mi tío Pablo y de un amor yo diría torcido, incestuoso”.

Cintas mexicanas a la carta en YouTube

Películas nacionales como Cindy la regia, Guadalupe Reyes y Dulce familia, entre otras, se pueden encontrar completas y con buena calidad de imagen y sonido directamente en YouTube, sin tener que pagar o suscribirse a ningún canal, pese a que algunas de ellas tienen poco de haberse estrenado o de haber salido de la cartelera.