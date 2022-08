César Bono aclara cuál fue la razón por la que aseguraron que había muerto

En las últimas horas varias fueron las versiones que colocaban a César Bono fuera de la vida terrenal; sin embargo, el actor de “Vecinos”, por fortuna, se encuentra más vivo que nunca y con varios proyectos por delante.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Bono aseguró que le da risa cuando, en redes sociales, se informa de su fallecimiento y explicó que aunque desconoce de dónde fue que salieron estos últimos rumores, cree que se debieron a una reciente visita que hizo al hospital, para atender algunas cuestiones de salud.

"Lo vi por curiosidad, me empezó a hablar la gente de eso y no tengo idea de dónde salió. Estuve en el hospital hace como diez días, sólo unas horas, por una cuestión de sonda biliar y ya. Lo único que se me ocurre es que me vieron entrar, no salir y pues dijeron, 'ya se quebró este wey', pero no", dijo.

Además, señaló que se encuentra en perfecto estado de salud, a excepción de algunos dolores que le quedaron de la operación a la que se sometió el año pasado.

Su recuperación va tan bien, que se encuentra preparando una obra de teatro titulada “¿Y por qué las queremos tanto?”, junto a Luis De Alba y Alejandro Suárez, incluso, espera que puedan dar inicio con las funciones en sólo un par de semanas:

"Habla de porqué si las mujeres son difíciles, ahí estamos. Rafael Perrín (nos trazó la comedia, la bronca ahora es el teatro que aún no se define. Cuando estaba en los ensayos el doctor me preguntaba que cómo estaba en estado de ánimo y yo le decía que a toda madre, porque me reía todo el día, hasta los otros sólo se me quedaban viendo, pero es que sus caras (para la obra) son maravillosas", detalló.

El también comediante ha estado bastante ocupado con el trabajo, pues a la par de este proyecto, concluyó con las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Cecilia”, con Mariana Treviño, quien interpreta a su hija.

"Justo hace un año estábamos terminando la primera temporada (disponible en streaming) y ahora hace unos días, la segunda que viene bien bonita, ahora sigue el teatro para mí", subrayó Bono.

