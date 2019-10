Cecilia Toussaint se declara fan de Frida Kahlo

[email protected]

Cecilia Toussaint admira a Frida Kahlo porque le parece increíble cómo resolvía los problemas, afrontaba el dolor de su cuerpo y alma, su pena, cómo recibió los obstáculos que la vida le puso.

“Para mí hay muchas mujeres hoy como Frida, empoderadas y luchonas, un ejemplar claro sería Ofelia Medina, creo que hay mujeres tremendas, siempre han existido, ser mujer hoy en día ya es padre”, considera.

“Necesitamos cada vez más estos referentes femeninos donde nos intentemos reflejar, como una fortaleza, pero también tomando en cuenta sus contradicciones humanas”, dice.

La compositora de “Arpía”, declara, que lo más importante es darle su lugar a una mujer como Kahlo, ella considera importante respetarla y admirarla sobre todo cuando, de acuerdo con ella, luchó por la cultura del país, era una activista social, una mujer aguerrida, fuerte y valiosa.

Toussaint actualmente se encuentra en un proyecto donde narrará la historia de Frida a través de 10 historias en audiolibros para la plataforma Storytel, tomando también el papel la tarea de interpretar a la pintora.

“Por un rato me alejé de este personaje, pero después de entrar a este proyecto Frida entró a mi vida de manera importante, me fui de viaje y lo primero que vi fue una exposición sobre Frida, regresé y Ofelia Medina me invitó a trabajar en su obra sobre Kahlo. Ella regresó a mi vida con mucha fuerza”, declara.