Caso por agresión en contra de Frida Sofía podría ser desestimado

Fue en 2019 cuando una vecina de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue denunciada ante las autoridades por el cargo de agresión, luego de que la mujer asegurara que la joven se le fue a los golpes por negarse a salir con ella.

Sin embargo, apenas esta mañana se celebró la primera audiencia del caso y aunque se llegó a decir que Frida podría llegar a ser deportada por esta situación legal, ahora el abogado de la influencer asegura que el caso no es tan difícil.

De acuerdo con información del conductor Javier Ceriani, el representante legal de Frida le reveló que todo marcha a su favor, incluso que los cargos podrían ser desestimados: “Hoy hubo corte, el abogado estuvo ahí. Frida no presenció en la audiencia, pero aparente y alegadamente no hay nada grave para Frida y todo se está desestimando”, dijo durante su programa de YouTube.

Además, recalcó que las únicas consecuencias a las que se podría enfrentar, serían algunas horas de servicio comunitario y no a una expulsión del país, como llegó a especularse: “O sea que no va a ser deportada, no va a ser enjuiciada, y lo máximo que puede pasar es que la manden a unas horas comunitarias, pero la verdad no pasa más nada”, agregó.

Sobre cuándo se realizará la siguiente audiencia o de si ya se ha llegado a algún acuerdo no se dieron muchos detalles, pero cabe recalcar que además de este caso, aún tiene que enfrentar los cargos por alteración al orden y resistirse a un arresto que le fueron imputados en enero de este año, luego de que un famoso restaurante de Miami asegurara que Frida ocasionó serios daños a su interior.

