Caso de exGaribaldi Ricardo Crespo no es asunto de Manterola

Patricia Manterola no habla de Ricardo Crespo, el exGaribaldi detenido acusado de abuso sexual, ya que dice, ni fue su compañero en el grupo y ella es alguien a quien no le gusta hablar de la vida de los demás. Cuando se le pregunta su opinión sobre el caso, de manera amable y rápida, responde que eso no es de su incumbencia y opta por hablar de cuestiones profesionales, como el 90's Pop Tour al que ha sido invitada de nueva cuenta y seguir con su faceta de cantante.

Hacer playlist no es lo de Tessa Ia

Tessa Ia da conciertos y escribe canciones, pero es mala para hacer play list. Y no es porque desconozca lo que quiere, sino por ser alguien que creció con iTunes, donde tenía perfectamente delimitado sus listas de canciones incluso por palabras, pero con las nuevas plataformas nada más no puede, dice, primero por tiempo y, después, por no agradarle éstas últimas del todo. Eso sí, usa Alexa para pedir le suba el volumen cuando se trata de escuchar a Julieta Venegas o bajarle si es que tiene otra en reproducción.



Foto: Instagram



Yalitza apoya con corto la descentralización del cine.

Con el fin de apoyar la descentralización de la producción de cine en México, Yalitza Aparicio aceptó la invitación de un festival de cortometraje en Guadalajara para apoyar nuevas narrativas e historias lejos de la capital mexicana. La protagonista de “ROMA” y nominada al Oscar como Mejor Actriz por el mismo filme se ha comprometido con este tipo de iniciativas para hacer al cine más incluyente, sabiendo que hay entidades con mucho talento, pero que por diversos factores, no sale. Su imagen atrae público y ella lo está aprovechando al máximo. La oaxaqueña estará este mismo año en la plataforma digital ViX al formar parte de “Presencias”, cinta de terror dirigida por Luis Mandoki.



Foto: Instagram

mld