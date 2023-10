Caso Chespirito: Florinda Meza niega ser la responsable de que los programas de su esposo no sean retransmitidos

Desde el 31 de julio del 2020, el contrato para explotar los derechos literarios de Roberto Gómez Bolaños, que tenía la empresa Televisa expiró, por lo que los programas “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado”, “Los Chifladitos”, entre otros dejaron de transmitirse.

Desde el fallecimiento del querido actor y productor, sus obras literarias fueron heredadas a Roberto Gómez Fernández y aunque él es el único que puede comercializarlas, ninguna empresa puede adquirir los derechos, ya que, hasta el día de hoy, todos los videos pertenecen a la llamada "Fábrica de sueños", lo que se ha convertido en un verdadero problema para los fans de "Chespirito", quienes han pedido que su trabajo vuelva a ser puesto al aire.

Diferentes rumores en redes sociales apuntaban a que Florinda Meza, viuda del productor y colaboradora literaria, era una de las principales opositoras a que las series pudieran ser retransmitidas; sin embargo, en un mensaje que envió a la prensa la actriz desmintió estas versiones.

Lee también Florinda Meza responde a supuesta nueva paternidad de Roberto Gómez Bolaños

La actriz aseguró que lo que ella más quiere es que el legado de su esposo continúe siendo visto por el público que tanto lo amó y aseguró que quienes afirman que ella es la principal barrera para que esto suceda están mintiendo: “Los rumores de que yo me opongo a que los programas vuelvan a transmitirse son totalmente falsos. Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Respeto y amo al público como lo hacía Roberto y tanto él como yo amamos y respetamos nuestra profesión”, aseguró a través de un video.

Asimismo, detalló que la televisora de San Ángel ya se ha acercado en varias ocasiones a Gómez Fernández para iniciar un nuevo proceso de negociaciones, pero como ella no ha sido requerida, desconoce las razones por lo que esto no ha sido resuelto.

“El comprador (Televisa) ya ha intentado hacer, por cuatro ocasiones, la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son para llegar a un feliz final, a menos que alguien quiera tronar la negociación o no sepa realizarla”, agregó.





Asimismo, lamentó que el único afectado por esta situación sen los televidentes, y pidió dejen de involucrarla y exijan explicaciones a quienes en realidad tienen que darlas: “Qué triste que el público está esperando, el comprador está en pie y no he sido yo quien dijo no; o sea que pregunten a quien tengan que preguntar”, concluyó.





¿Que ha pasado con los programas de Chespirito?

Después de 50 años de transmisiones ininterrumpidas, en agosto del 2020, todos las series creadas por el legendario "Chespirito" fueron sacadas del aire y de cualquier plataforma a nivel mundial.

En ese momento, Roberto Gómez Fernández, hijo y heredero del fallecido productor, publicó en sus redes sociales un mensaje, en el que lamentaba la decisión de Televisa de sacarlos del aire y manifestó su deseo de que esta situación pudiera resolverse muy pronto y de la mejor manera: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió en Twitter.

Su hermana, Graciela Gómez Fernández, respondió a la publicación con otro mensaje en el que dejó entrever que las razones de que Televisa optara por dejar en el pasado estos programas era porque consideraban que "ya no valen nada", a pesar de que en el pasado les dejó muy buenas ganancias.

Han pasado más de tres años desde entonces, y la situación parece ir para largo; sin embargo, las versiones han cambiado, pues aunque en un principio, Meza también criticó a Televisa ahora asegura que sí han estado interesados en reintegrar las series a su programación.





Desde agosto del 2020 "El chavo del 8" y el resto de los programas de Bolaños fueron sacados del aire. Foto: Archivo, EL UNIVERSAL





Pero aún queda la duda de ¿quién tiene los derechos sobre estas producciones?. El detalle y el gran problema es que no hay un solo dueño, mientras Televisa es la dueña de los derechos del programa, Grupo Chespirito (presidido por Gómez Fernández) es la propietaria de los derechos comerciales de los personajes y las obras literarias, eso significa que se necesita un acuerdo entre ambas partes para que el legado de Gómez Bolaños vuela al aire.

La situación se ha complicado aún más, luego de que en abril de 2021, Florinda Meza confesara que habría iniciado una batalla legal, para que sus derechos de coautora del programa "Chespirito" se hicieran válidos, y fuera incluida en las negociaciones entre su hijastro y la televisora; además explicó que los derechos de la imagen y vida de su esposo recaían en ella, por lo que cualquier proyecto de bioserie tendrían que consultárselo antes.

Lee también Florinda Meza podría demandar a hijo de Chespirito por su bioserie