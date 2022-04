Casilda, la mujer que no tuvo que hacerse "bella" para triunfar, gracias a Tiaré Scanda

Tiaré Scanda recuerda con mucho cariño a Casilda, personaje al que dio vida en la telenovela “Amarte es mi pecado”, de 2003. Casilda no era protagonista como Leonora (Yadhira Carrillo), pero tomó mucha importancia por su forma de ser, tanto que ella solita se hizo protagonista que sigue apareciendo en videos virales hasta ahora.

Se trataba de una mujer considerada “fea” por muchos a su alrededor, que había crecido bajo el yugo de su madrina Alejandra (Margarita Isabel), quien todo el tiempo la juzgaba, pero con quien tenía una conexión muy particular. Casilda, además, tenía un resentimiento hacia la hermosa Nora —sobrina de Alejandra—, por su belleza.

A lo largo de la telenovela, Casilda se va empoderando y revelando de alguna manera hacia su madrina y hacia todos, motivada por el rencor, por sus propios deseos y también por influencia de Isaura (Sylvia Pasquel), quien también utilizó a Casilda para sus propios intereses.

Su salud mental se ve afectada, tanto que termina lastimando a quienes la rodean y también la internan en un psiquiátrico, pero lo cierto es que Casilda también era víctima de quienes la criaron.

Uno de sus golpes más fuertes, por ejemplo, fue enterarse de que su madrina era en realidad su madre.

Actualmente, la productora Giselle González prepara el remake de “Amarte es mi pecado”, y será la actriz María Penella quien se convierta en la nueva Casilda, algo que dejó muy tranquila a Tiaré Scanda pues, dice, este es uno de los personajes más amados para ella.

“Casilda fue un personaje especialmente importante en mi carrera, era una caracterización no solamente física, era un personaje súper complejo, muy distinta a mí, le llegué a tomar un cariño muy grande, como si fuera una persona, a diferencia de todos los otros personajes que he hecho, cuando dejé de hacer a Casilda me quedé triste, como si se hubiera muerto alguien”, dijo a EL UNIVERSAL.

En el guión, Casilda y Betty la fea tenían finales similares: ambas hacían un cambio físico con el que demostraban a los otros que eran poseedoras de una gran belleza, pero Tiaré no permitió que esto pasara con Casilda y luchó por un final diferente al que proponía la historia: operarse la cara para ser bella.

Al término de la telenovela, Casilda, quien era acompañada por su madrina en todo momento —aunque ya estaba muerta—, encuentra a un joven trailero llamado Gonzalo, lleva dinero con ella, y de acuerdo con su madrina lo tenía todo para triunfar: había aprendido a mentir y engatusar a los señores, con su dinero podía comprarse al hombre que quisiera y era libre.

En uno de los últimos diálogos entre ella y Gonzalo, se escucha lo siguiente:

—Oye Gonzalo, ¿tú podrías querer a una mujer así, como yo?

—Si nos entendemos no veo por qué no

—¿Y no te importaría que no tuviera dinero?

—Nombre, para mí eso es lo menos importante.