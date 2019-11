Carrera de Taylor Swift será reconocida en los AMAs

La ciudad de Los Ángeles está lista para recibir hoy a las estrellas reconocidas por los American Music Awards 2019 como las más importantes del año.

La premiación tendrá como rostro principal a Taylor Swift, quien será reconocida con el premio Artista de la década y se prevé que su actuación en los AMAs sea una de las más espectaculares.

Los premios tienen como favoritos a Post Malone, quien recibió siete nominaciones, entre ellas, Artista del año y Artista masculino favorito de pop/rock.

La revelación del año es Billie Eilish, quien compite con seis nominaciones, entre ellas Artista femenina favorita de pop/rock y Álbum favorito de pop/rock. Su disco debut When we all fall asleep, where do we go? vendió 170 mil copias y más de 300 mil contando las digitales.

Ariana Grande, quien ha sido nominada los últimos seis años, no podía faltar en esta ocasión en la categoría Video musical favorito por su video “7 Rings”, además de otras cinco nominaciones. Le siguen Taylor Swift y Lil Nas X con cinco nominaciones y se sitúan con cuatro Billy Ray Cyrus, Khalid y Ella Mai.

Además de la participación de Swift se tienen confirmadas las de Camila Cabello, Billie Eilish, Christina Aguilera con A Great Big World, Green Day, el esperado retorno de Selena Gomez, los Jonas Brothers, Kesha con Big Freedia, Dua Lipa, Lizzo, que también se estrena en los AMAs, Post Malone con Travis Scott y Ozzy Osbourne; Thomas Rhett y Shania Twain.

Los AMAs, que se podrán ver por ABC y TNT, estarán conducidos por la cantante Ciara, mientras que Carole King, será la encargada de darle a Taylor Swift el galardón de Artista de la década. También estarán entregando premios Paula Abdul, Kelsea Ballerini, Tyra Banks, Billy Porter, Patrick Schwarzenegger, Heidi Klum, entre otros. Redacción