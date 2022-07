Carmen Campuzano respeta a quienes no se quieran vacunar

Si algún famoso se quiere o no vacunar contra el Covid-19 es muy respetable para Carmen Campuzano, quien ya se inoculó, pero asegura que no crítica a quienes prefieren no hacerlo, ya que dice que esa decisión es de libre albedrío. Ella conoce a personas que han llevado tratamientos de medicina natural y alternativa, que, según ella, jamás se han enfermado, así que ella prefiere respetar la decisión de cada persona. El Covid 19 ha cobrado la vida de 325 mil personas en México, tan sólo en cifras oficiales. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) las personas sin vacunas tienen 14 veces más probabilidades de morir que las que tienen, al menos, el primer esquema.

Lee también: Pareja de Coco Levy lo defiende de acusaciones: “Confío en él al mil por ciento”



Reaparece Alexa de la Parra para felicitar a YosStop

Quien está muy entusiasmada con la llegada del primogénito de Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo del internet como YosStop, es su sobrina Alexa Parra, la hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra que tras involucrarse en un asunto legal contra su papá, ha dejado de utilizar con frecuencia sus redes sociales. Sin embargo, ante la revelación de sexo del bebé de Yoss, quien espera a una niña, Alexa no dudo en compartir su felicidad. “Te espero con toda la felicidad mi niña”, escribió junto a una pequeña figura de jirafa, que fue un regalo durante el evento familiar en el que Yoss y su pareja anunciaron el sexo de su bebé.





Foto: Instagram

Ser María Félix casi le cuesta la salud a Ximena Romo

Además de las clases para impostar la voz y las más de 40 películas que las actrices de la serie “María Félix: La doña” tuvieron que ver para preparar sus personajes, Ximena Romo, la actriz que interpreta a ‘María bonita’ en su etapa de juventud, también tomó unas clases de equitación que le provocaron un accidente. “Entendí que María tenía una relación muy especial con los caballos y yo nunca había montado un caballo, tengo una escena corta con un caballo pero me parecía importante entender el llevar las riendas del caballo y tener el coraje para que el caballo no te lleve a ti. Me caí dos veces y fue muy estresante, pero esos momentos también los traduje en la serie”, contó Romo.



Foto: Instagram

Lee también: Roberto Palazuelos revela que Andrés García fue hospitalizado tras aparatosa caída