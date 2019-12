Carlos Rivera y Julión Álvarez encendieron ánimos en Los 40 México

Carlos Rivera y Julión Álvarez se apoderaron del Foro Sol al estremecer a miles de admiradores que cantaron y bailaron con sus participaciones en Los 40 México.

Entre euforia y gritos de emoción, el intérprete conocido por su papel en el "Rey León" salió al escenario con el tema “Lo digo”, que hizo bailar a miles de admiradores que lo esperaron por horas.

Las “Riveristas” se conmovieron cuando su astro cantó el tema “Sería más fácil”, en el cual muchas derramaron lágrimas por la pasión con la que entonaba.



En el momento romántico de #ElEvento40 @_CarlosRivera dejó el corazón en el escenario y se robó el de todas sus fans

EN VIVO: https://t.co/KFZE9qhnf0 pic.twitter.com/dEFUQddYZp — LOS40 Méxic (@los40mx) December 5, 2019

“Muy buenas noches, México. Es una ilusión estar aquí en Los 40. Por primera vez hemos venido solamente a esto, para cantarles. Gracias por invitarme. Antes de cerrar el año no podíamos dejar estar aquí. Muchas gracias a todos por su cariño, por su apoyo en mi música”, dijo al saludar al público.

El cantautor continuó la velada con “Que lo nuestro se quede nuestro”, en donde sus fanáticos prendieron la luz de sus celulares e iluminaron todo el lugar. Carlos todo el tiempo recorrió el escenario de un lado a otro, mostrando su carisma al público. Cuando dijo “Yo me muero de amor por ti, México”, inició “Me muero”; terminó su presentación con “Regrésame mi corazón”.



En el escenario de #ElEvento40 @_CarlosRivera sorprendió a todos con su gran show

EN VIVO: https://t.co/KFZE9qhnf0 pic.twitter.com/tjf9ae3zHg — LOS40 México (@los40mx) December 5, 2019

Julión Álvarez también se robó la noche con temas que hicieron cantar a miles de personas y las hizo gritar de euforia cuando le hizo un pequeño tributo a Juan Gabriel.

El cantante inició su presentación con “Y así fue”, continuando con temas como ““El terrenal” y “El amor de su vida”, donde puso nostálgicos a varios de los asistentes, quienes algunos no dudaron en abrazar a su pareja.



Al final de su interpretación sorprendió a la audiencia con “Caray” y el tema “La frontera”, en el cual tuvo la oportunidad de colaborar con "El Divo de Juárez" hace algunos años.

Mario Bautista convirtió el recinto en una pista de baile con su tema “Baby girl” y mientras saludaba a su público dijo, “Oigan, yo tengo una pregunta: ¿me regalan un besito más?”, haciendo gritar a toda la audiencia y comenzando con “Regálame”.

Con la euforia que dejó Bautista en el escenario salió Morat con temas como “Besos en guerra”, “A dónde vamos” y “Cómo te atreves”, último tema que hizo cantar a miles de personas al unísono.



El perreo inició con CNCO cuando inició interpretando su tema “De cero”, que puso a mover las caderas de la mayoría de los asistentes, mientras que muchos grababan con su celular la actuación del grupo.

“Oye, ¿cómo te sientes esta noche? Estamos muy contentos por la oportunidad, por ese apoyo. Muchas gracias”, dijeron los integrantes y así iniciaron con su tema “Pegao” que hizo gritar a muchas de sus admiradoras,



Danna Paola también se robó muchos suspiros, sobre todo de varios chicos que vieron con detenimiento su actuación que encendió ánimos con “Oye Pablo”.

“A mí no me gusta que digan que estoy saliendo con no sé quién o que mi novio es tal. O sea que a mí no me gusta que me estén haciendo mala fama para ser claros. Así que esta canción yo creo que se la conocen”, dijo la cantante antes de iniciar “Mala fama”.



Así @dannapaola hizo vibrar las gargantas del público en #ElEvento40 Aquí la transmisión en vivo https://t.co/KFZE9qhnf0 pic.twitter.com/5xU3ygaaa9 — LOS40 México (@los40mx) December 5, 2019

La noche cerró con Christian Nodal, quien interpretó temas como “De Los Besos Que Te Di”, “Te fallé”, “Probablemente”, entre otros.

