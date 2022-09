Carlos Ponce cumple 50 años y festeja con libertad laboral

El actor Carlos Ponce cumple hoy 50 años de vida y más de 30 de carrera artística, en la que se ha desarrollado también como cantante, compositor y presentador.



Después de haber participado en más de 50 proyectos de cine y televisión desde 1990, cuando la cadena de televisión estadounidense Univisión le dio su primera oportunidad en la conducción del programa “Hablando”, hoy el puertorriqueño asegura que se encuentra en plenitud profesional, una que le da libertad a la hora de elegir proyectos.

“Tengo la gran bendición de Dios de que no siento que tengo muchos sueños por cumplir, porque he cumplido muchos de ellos, incluso cuando llegué a la edad de 30 años, las metas laborales y personales ya las había cumplido.

“Siento que Dios me está guiando todos los días hacia donde tengo que ir, puedo escoger trabajos no tanto por cuánto voy a ganar, sino por cuál va a ser la experiencia adquirida, qué voy a aprender, si me voy a divertir o no”, señala.

En México, el actor ha participado en muchas producciones importantes y es recordado por su papel como Renato Aramendia en la telenovela “Sentimientos ajenos”. También dio vida al empresario Miguel Alemán Magnani en “Luis Miguel: la serie” y protagonizó en Estados Unidos programas como “Beverly Hills 90210” y la telenovela “Perro amor”.

Sigue vigente y su última participación la hizo en “Amores que engañan”, de Lifetime Latinoamérica. Asegura que volverá a México para un proyecto importante y su aparición en un programa clásico.

“Tengo un par de proyectos personales, son unas inversiones que estamos haciendo con un grupo de amigos en Mérida, eso lo voy a ver el próximo fin de semana, además voy a tener una participación en un programa que quieren mucho allá en México”, contó.

Unidos laboralmente y en el amor

Para Carlos, México se ha convertido en un país cada vez más importante en su vida luego de que en junio pasado se casó con la conductora de origen mexicano Karina Banda, con quien está a punto de compartir un proyecto laboral. Se trata de “La isla de enamorándonos”, un reality que se llevará a cabo a raíz del éxito de un programa para conseguir pareja y que aislará a los participantes por casi dos meses en un lugar paradisiaco.

Ambos habían realizado antes la conducción de los más recientes Premios Juventud pero este será su primer trabajo formal juntos. Será parte de la programación de la nueva plataforma ViX+.

“La tercera semana de septiembre me voy a hacer mi primer trabajo con mi esposa, vamos a estar en Turquía por las próximas seis o siete semanas, luego nos vamos a Eslovenia la última semana de noviembre porque allá tengo un meet and greet que se tuvo que posponer desde que comenzó el Covid-19”.

Banda vive con él en Miami, donde ayer lo recibieron después de que uno de sus compromisos de manera fortuita se canceló. Esto le permitirá festejar hoy rodeado de sus seres queridos con una pequeña fiesta que su esposa le organizó.

“Mi esposa Karina decidió hacerme una fiesta; no sorpresa, porque sabe que no me gustan las sorpresas, pero una reunioncita en la casa. Vamos a estar todos en una bohemiada con familia directa, tres o cuatro amigos y me imagino que las locuras de siempre: guitarras, en la familia todos cantamos; mariachi, mis hijos. Vamos a pasarla muy rico. Yo prefiero mucho más estar en casa con mis amigos que en algún club o evento grande”, destaca.

Ponce es padre de tres hijos, a quienes procreó con su primera esposa, Verónica Rubio: Giancarlo, de 23 años; Sebastián, de 21, y las gemelas Savannah y Sienna, de 20.



A pesar de ser una persona tranquila que prefiere los festejos pequeños, fue su padre quien no dejó pasar la ocasión.

“(Karina) lo hizo porque mi papá casi la obligó cuando yo le dije que no iba a hacer nada”, dice entre risas.

Aunque está conforme con todo lo que ha conseguido y el momento personal que vive, probablemente en sus velitas de este año el actor pida como deseo emprender nuevos caminos.

“Quiero dirigir y soy productor desde los 20 años, pero eventualmente quisiera ver un proyecto escrito por mí”, confiesa.