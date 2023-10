Carlos López Estrada sigue los pasos de Lil Nas X

Hace cuatro años, durante el mes del Orgullo Gay, el rapero estadounidense Lil Nas X se declaró homosexual y, hace unos meses, bisexual.

Para entonces el intérprete de “Old town road” y “Montero (Call me by your name)” ya era seguido por el cineasta mexicano Carlos López Estrada, para un documental que fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto y cuyo lanzamiento en México se espera pronto.

Bajo el título Long live Montero, el material tiene como contexto la preparación para su primera gira, pero siendo un retrato íntimo sobre su identidad, la familia, sus expectativas y la lucha por la aceptación.

Carla Estrada, productora de Ellas soy yo, Gloria Trevi y Silvia Pinal… frente a ti, y mamá de Carlos, revela que fue ella misma quien se acercó a su hijo.

“Es su cuarta película y el documental está bonito e interesante, sobre este rapero andrógino. Mi hijo siempre hace cosas para cambiar vidas, yo no lo eduqué con palabras, sino con hechos, y él está superando todo”, indicó.

Lil Nas X, de 24 años. tiene en su vitrina premios Grammy, MTV y American Music, contando con cerca de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram

López Estrada, de 34 años, debutó como director de cine en 2018 con Punto ciego, película que le valió ser considerado por la revista Variety como uno de los rostros jóvenes a los que se debía poner atención en el futuro.

En 2020 filmó Summertime y un año después la animación Raya y el último dragón, que estuvo nominada al Oscar 2022 en la categoría de la especialidad.

Prácticamente el cineasta mexicano creció en el set, entre cámaras y luces, pues su mamá lo llevaba continuamente a sus producciones de televisión.

“Ahora más bien le mando cosas y le preguntó cómo las ve (risas). Aunque cada quien tiene su estilo y es diferente, hay una cosa en común que es buscar cómo entretener y mandar un mensaje”, subraya Carla.