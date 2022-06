Carlos Cortés ha ganado más que un Oscar

Guadalajara.— Para Carlos Cortés Navarrete haber ganado el Oscar 2021 por su labor en el sonido del filme Sound of metal, le sirvió para que la gente de cine comenzara a confiar en él. El especialista con 14 años de carrera lo dice entre divertido y serio.

“No es como que me reconozcan después del Oscar, no tengo la misma proyección que un actor, por ese lado nada ha cambiado, pero sí se abrieron nuevas ofertas, más allá del cine, también cambió la percepción de mi trabajo y quizá ahora digan ‘bueno, ya podemos confiar en él plenamente’”, apunta bromista.

Contrario a lo que dice una leyenda de que técnico ganador de la estatuilla batalla para ser contratado, pues se piensa puede cobrar más caro, Cortés ha tenido varias colaboraciones en los últimos meses de pandemia.

Entre los proyectos trabajados se encuentran Manto de gemas, de Natalia López, ganadora en la Berlinale, así como otro encabezado por Aislinn Derbez.

“Cuando vino (la crisis sanitaria) estuve en pausa, pero se aprovechó ese momento para la posproducción de muchos proyectos que estaban retrasados. Se han abierto aristas distintas al sonido, no sólo en audiovisual, actualmente me invitaron a hacer una instalación sonora que me abre muchas posibilidades”.

Hay una instalación que está trabajando en la que se necesitarán entre nueve y 12 bocinas y dos subbuffers, con señales discretas que no interfieran la movilidad.

Cortés Navarrete inició su carrera en 2008 con Los herederos, siguiendo Viaje redondo y Perpetum mobile.

El dramedy Tú eres mi problema y la cinta de terror El exorcismo de Dios, son dos de sus más recientes trabajos.

CARLOS CORTÉS NAVARRETE

Ingeniero de sonido

