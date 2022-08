Carácter forja carrera de José Manuel Figueroa

Mazatlán.— José Manuel Figueroa aún vive el duelo por el fallecimiento de su padre, Joan Sebastian, sin embargo, también recuerda que hubo un tiempo en el que no quería que lo asociaran con el intérprete de “Secreto de amor”.

“En otra época de mi vida sí me molestaba que me presentaran como el hijo de Joan. Hoy en día que mi padre no está aquí y que aprecio realmente el mostruo que fue en la música y lo querido que es por la gente, hoy más que nada me siento más orgulloso de ser hijo de Joan Sebastian”, comenta el cantante, a bordo de un catamarán.

El dolor de esta pérdida, reconoce Figueroa, hace que tome decisiones, como la de no haber terminado de ver la bioserie de “El poeta del pueblo” —que él protagoniza—, ya que le abre heridas. También recuerda que gracias a las exigencias de su padre pudo superarse y convertir las críticas en halagos del intérprete de “Tatuajes”, a quien finalmente pudo demostrar que lo que más le apasiona en la vida es la música.

“Hay impulsos fuertes como cualquier ser humano, creo que parte de ese impulso y ese carácter es el que me ayudó a luchar a no darme por vencido frente a un maestro como Joan Sebastian cuando me decía que no tocaba bien la guitarra, que no cantaba bien.

“El carácter que llevo me ayudó a quererme superar, a demostrarle al viejo que esto es lo que amaba: la música. No me arrepiento de mi carácter, ni me avergüenzo en ningún momento. Soy una persona que ha vivido ciertas cosas importantes, episodios difíciles, traumáticos, dolorosos y todo eso te va cambiando, es parte de la vida, es lo que te hace ser más ser humano cada día”.

Hoy Figo, como también es conocido, sigue buscando que reconozcan su personalidad; como actor, comenta que ha rechazado papeles porque lo encasillan. Quiere encarnar papeles distintos a él, que lo reten.

“La única persona que me ha ofrecido algo muy interesante fue Carla Estrada, era un papel de un árabe, pero surgió lo de la pandemia. Con las demás personas que me han ofrecido me he negado y muy francamente se los he dicho, porque me ofrecen prácticamente lo mismo: ‘tengo un papel para ti, que es un muchacho que usa sombrero y monta caballo’.

“Si me llega algo que tenga ese sabor, ese reto, sí ando actuando. Es difícil porque creo que estoy encasillado; uno como actor lo que más busca es el disfraz camaleónico”.

En la música explica que ha sido difícil vender su trabajo, pues sus escándalos han opacado su carrera musical. Actualmente tiene dos discos guardados y espera lanzar el primer sencillo cuando termine su gira por Estados Unidos, que comparte con Calibre 50, Banda Carnaval y Cuarto de Milla. Autonombrado fanático del “Rey del jaripeo”, comparte que en cuestión de homenajes para su padre, le encantaría que sus temas los grabaran voces nuevas:

“Hay nuevos talentos que no han grabado temas de Joan Sebastian y vemos a ellos hacer temas a su estilo, a su modo”.

