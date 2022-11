Captan a Amaia Montero saliendo de clínica donde estuvo internada

Amaia Montero prendió las alarmas cuando en octubre publicó una fotografía en la que lucía desmejorada y triste, el mensaje con el que acompañó dicha foto que se viralizó, era aún más alarmante: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?"; a casi dos meses de ese episodio, las cosas parecen ir mejorando para la cantante.

Días después de la polémica, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh borró la comentada fotografía pero no dio explicaciones de cómo se encontraba a pesar de que sus fans se mostraron muy preocupados por su estado mental, pues no era la primera vez que alertaba al respecto.

Montero sólo respondió a un comentario en el que la cuestionaban sobre cómo estaba, a lo que escribió: "Destruida".

La imagen y estas palabras llegaron solo unos días después de que, con una actitud mucho más risueña y vitalista, anunciara su retorno a la música con el quinto disco en solitario de su carrera y el primero en cuatro años.

En 2020, por ejemplo, se despidió aparentemente de la actividad pública con un igualmente inquietante "hasta pronto"; su club de fans apuntó entonces a que el detonante concreto de esa reacción fue el comentario de un supuesto seguidor al que ella no reaccionó bien, lo que a su vez suscitó el escarnio por parte de otros internautas contra la cantante.

En septiembre de 2018 se hicieron muy populares unos mensajes en Twitter en los que parecía sugerir su retirada de la música: "The game is over" ("el juego se ha acabado", en español) y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Esta plataforma también fue la elegida para despacharse contra Malú tras una entrevista en la que la aludía al hablar de los imperativos físicos que sufren las cantantes. "Me ha llamado gorda y punto", resumió molesta.

Entre esas controversias está asimismo la abierta cuando criticó que su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, firmara a los seguidores discos de la etapa en la que era ella la vocalista del grupo.

Montero reaparece

En octubre, la hermana de la artista confirmó que Amaia no estaba pasando por un buen momento, que se encontraba en un estado depresivo.

“Amaia no está pasando por su mejor momento, agradezco el apoyo que le han dado a mi hermana”, mencionó Idoia Montero al programa Espejo Público. Por su parte, en una entrevista para la cadena Antena 3, Idoia aclaró que ella no era la vocera, ni la responsable ante los medios sobre la imagen de su hermana, y fue enfática en aclarar que no es la persona indicada para responder ante la prensa sobre esta situación.

Ahora, la revista española Lecturas trae en su portada una fotografia de la reaparición de la cantante, y reporta que fue captada afuera de la clínica en la que se recluyó para tratar su salud mental.

La revista informa que cobijada por su familia, Montero solicitó ayuda profesional; en la instantánea se observa a la artista abandonando dicha clínica, luce un suéter claro y una diadema oscura.





En agosto, cuando Amaia cumplió 46 años y antes de que ocurriera la crisis, Idoia le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, el cual acompañó con una tierna fotografía de cuando eran niñas. "Sista, parecemos las niñas de 'El Resplandor'…. Tú con la boca tan abierta y yo con los ojos tan despiertos…lo hemos pasado bien, mal, regular… y ahora nos entendemos. Doy gracias por ello. No podría tener a una hermana/espejo mejor que tú. Lo más importante es que lo importante sea lo más importante por eso te quiero, y deseo que cumplas ¡muchos, muchos, muchos más!. Ahora sopla las velas @amaiamonterooficial que nos pasamos de tiempo!".

