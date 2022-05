Cancelan telenovela de Eduardo Santamarina… y él ni se enteró

Eduardo Santamarina hizo una participación especial en la serie de HBO “Ninis”, pero aprovechó para aclarar que se mantiene en su línea, dice que regresará a los melodramas con la nueva versión de “El maleficio”. Lo malo es que nadie le dijo que ese proyecto hace unos días fue cancelado por Televisa, al igual que hicieran con la bioserie de Gloria Trevi. Lo cierto es que parece que no es su mejor año profesionalmente hablando ya que también este mismo 2022 le quitaron el protagónico de la nueva versión de “La Madrastra”, el cual terminó en manos de Andrés Palacios.

Le proponen de todo a Liz Vega en Onlyfans

Liz Vega dice estar muy feliz de volver a un proyecto televisivo en “Las Estrellas Bailan” en “Hoy”, después de que tuvo que sobrevivir de las redes sociales y abrir Onlyfans, en donde, explica, ha tenido varias propuestas indecorosas, incluso de mujeres.

“Tuve que abrir mi Onlyfans que no es un mercado que me guste, porque una cosa es hacer fotografías para Playboy a entrarle a un mercado más pornográfico…Me han llegado propuestas de hombres y mujeres, yo antes del Olyfans hago desnudos para Playboy, el Olyfans es muy millennial, yo no tengo problemas con los desnudos, eso siempre va a ver, pero es tú mundo, tus reglas y tú sabrás hasta dónde, las personas llegan hasta donde tú quieres”.



Foto: Isaac Esquivel. Foto: Cuartoscuro

De México, Andrea Chaparro sólo extraña a su mascota

A su gato. Eso es lo que extraña Andrea Chaparro, hija de Omar, de México. La actriz se encuentra ahora en Europa trabajando, pero cuando se le pregunta qué le gustaría tener de su país, no menciona a sus padres, quienes sólo sonríen al escuchar sus respuesta, sino a su minino consentido. Por ahora sabe que debe entrar con fuerza al trabajo y habrá tiempo para todo.



Andrea Chaparro. Foto: Vía Instagram @andreaxchaparro