Camilo y Evaluna reaccionan a mensajes de odio: aclaran polémico detalle sobre su hija Índigo

Camilo y Evaluna no suelen responder a las versiones sobre su vida privada, desde hace semanas se dice que la pareja está en crisis, y más recientemente se aseguró que supuestamente como padres no deseaban asignarle género a su hija Índigo, es decir, la considerarían no bianaria, sin embargo, el cantante de "Vida de rico" aclaró esta versión.

El colombiano confesó que él y su esposa se inquietaron mucho por la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibieron sobre su hija que pronto cumplirá un años de vida.

A través de sus estados de Instagram, el yerno de Ricardo Montaner lamentó la situación que viven personas de la comunidad LGBTQ+ con respecto a poder vivir con libertad sus preferencias sin tener que ser guzgados por la gente.

"Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por una proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas", se lee en parte de su mensaje en el que se muestran empáticos con la comunidad.

Camilo aclara algo sobre su hija Índigo

Camilo aseguró que desde hace varios días han recibido preguntas de medios de comunicación sobre una falsa noticia que aseguraba que ellos querían reconocer no binaria a su hija Índigo.

"Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria", se lee.

A pesar del revuelo por esta supuesta decisión de la pareja, Camilo negó que esta versión fuera real, y aeguró que las cosas se confundieron a raíz de una serie de entrevistas, pero que lo único cierto es que ellos no le asignaron género a su hija antes de que naciera porque nunca supieron si sería niña o niña.

Por ello es que elogieron un nombre neutral, y de esta manera hablaban de ella, pero esto sólo fue porque en realidad no conocían el sexo de su bebé, pues nunca se sometieron a una ecografía.

"Respetamos profundamente a las personas que tomas esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías", afirmaron.

Camilo y Evaluna han dado de qué hablar recientemente, pues a raíz del nuevo tema musical del cantante, algunos de sus fans consideraron que Evaluna era muy "hostigosa", pues nuevamente había dirigido su video musical junto a Camilo Cabello.

Sobre la supuesta crisis de la pareja, al parecer todo quedó en una falsa versión, pues a través de su serie "Los Montaner", se supo que la pareja planea renovar sus votos matrimoniales en la India.



