Camila se inspira en emociones coleccionadas en la pandemia

Los integrantes del grupo Camila, Pablo Hurtado y Mario Domm, experimentaron lo que millones de personas durante la pandemia por Covid-19: ansiedad y desesperación.

Ambos decidieron que esas emociones se convirtieran en algo más: composiciones que significaran un respiro tras la larga espera, algo que esperan sea bien recibido por sus seguidores.

“La gente se va a identificar con las nuevas canciones, muchos vivimos lo que me pasó a mí, estar ansioso en casa, con incertidumbre, es algo que detona mucha inspiración, así que lo usamos para hacerlo positivo”, compartió Mario Domm.

Los nuevos temas irán llegando a lo largo del año, aunque ya dieron un avance en diciembre pasado con “Navidad sin ti”, cuya letra dice: “Para decir adiós tuve que elegir diciembre. La soledad será distinta y solamente queda aceptar que dolerá vivir”.

“Hubo momentos muy lindos en la pandemia, pero también hubo momentos de mucha ansiedad y mucha desesperación, así que toda esa inspiración se pudo captar en este disco”, enfatiza el compositor.

Su compañero de grupo, Pablo, destacó algunas características que tendrán sus nuevas melodías: “El nuevo disco será el más íntimo pero a la vez más explosivo de nuestra carrera”.

Dos años sin producir

El conjunto aclaró que ellos siempre han mantenido un ritmo de trabajo establecido, ponderando la calidad sobre la cantidad de sus producciones.

“Siempre hemos tenido un ritmo de lanzamientos, siempre ha sido muy espaciado, hemos tenido álbumes cada cuatro años… Nos toma tiempo ir recolectando vivencias necesarias para escribir algo nuevo y tener algo importante que decir, entonces así es como hemos trabajado. Preferimos que sea un poco más espaciado, pero que tenga la calidad que nosotros buscamos, en cada canción”, comentó Pablo.

Aclararon que siempre han buscado mantenerse en lo que a ellos les gusta y les llena, si bien admitieron su gusto por el género urbano no es algo en lo que se sentirían cómodos. “A mí me gusta mucho el urbano pero no me sale hacerlo”, aclaró Domm.

Pablo agregó: “No me atrevería a hacer algo que no sé hacer, siempre hemos ido por donde nos sentimos cómodos, por donde nuestra inspiración”.

Camila comenzó su trayectoría en México tocando en bares y restaurantes, hasta llegar a llenar los recintos importantes. Este año regresan a tres sedes que consideran importantes: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en donde celebrarán “ a la vida” por sus casi 20 años de carrera.

