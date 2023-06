Camila Cabello se llevó todas las miradas con minivestido de satén y encaje

Camila Cabello es una de las cantantes más importantes de la industria musical en estos momentos, ya que con la contundencia de sus canciones y con sus hipnóticos shows, sorprende a propios y a extraños.

En las últimas últimas horas sorprendió a todos en su cuenta de Instagram, donde en estos momentos posee más de 67 millones de seguidores.

Leer más: Shawn Mendes y Camila Cabello son vistos juntos por segunda ocasión

Allí Cabello demostró que el negro siempre le ha sentado bien y decidió realizar una sesión de fotos, aprovechando su estancia en la Gran Manzana, donde no pasó de trabajar y en la que también se la puede observar disfrutando de su reciente soltería.

Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello

Camila Cabello deslumbró con sus más sensuales poses

"Last night in the city for 24 hours (Anoche en la ciudad por 24 horas)", fue el comentario que Camila Cabello colocó en su último posteo donde cosechó más de 2 millones de likes en muy poco tiempo y donde también hizo gala de una sensualidad sin igual, al demostrar que sabe realizar las más increíbles poses, con los atuendos más extravagantes.

Leer más: Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación por segunda vez

La cantante suele ser bastante privacidad con sus vestuarios, al insinuar más de lo que muestra, pero lo cierto es que en esta publicación despertó los corazones de todos y cada uno de sus más acérrimos fans, al colocarse minivestido de satén y encaje total black. El impresionante escote estuvo precedido por un cordón y ribeteado con encaje.

Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello

En cuanto a su cabello, este lució más oscuro que nunca, dando el gran aspecto de una vampiresa perfecta. El look de belleza, sin embargo, es más discreto con un maquillaje de aspecto natural que resalta sus hermosos rasgos.

Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello

Si de accesorios hablamos, la cubana optó por una hebilla, el complemento de pelo del verano, en el mismo tono que su vestido. Unos sencillos pendientes brillantes y unas discretas sandalias negras completan el conjunto.