Pasaron casi tres años para que Café Tacvba volviera a cantar “La Ingrata", pero ahora con modificaciones a la letra y en voz de la colombiana Andrea Echeverri.

La vocalista colombiana de Aterciopelados acompañó esta madrugada a Rubén Albarrán en el relanzamiento de la canción, misma que había sido vetada por la propia banda debido a su letra violenta contra la mujer.

“No la cantaban desde hace rato porque se les fue la mano un poquito”, dijo Andrea al tomar el micrófono.

“Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, continuó.

Rubén se colocó un resplando de tehuana en la cabeza y comenzó a cantar la letra conocida, hasta que Andrea intervino.

“Ingrato, no me importa si me quieres; me vale madre si me dejas, a mandarte a la ching...., ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito...”, arrancando ovaciones femeninas.

Minutos antes, previo a “El baile y el salón”, Albarrán habló del peligro del Tren Transistmico, el cual, dijo, dañaría la ecología de la zona. Asimismo presentó a mujeres integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la tierra y el territorio.

“Nos encontramos amenazados por la vida capitalista”, dijeron al tomar el micrófono.

La banda chilena de Los Tres fue invitada por los mexicanos para interpretar canciones incluyendo “Déjate caer”, que fue coreada por el inmueble que registró 65 mil asistentes, de acuerdo con cifras oficiales.

Desde un inicio la banda anunció que habría canciones nuevas y “viejitas”, por lo que para este recital de tres horas Café Tacvba programó, por mencionar algunas, “Ojalá que llueva café”, “Las flores”, “Chica banda”, “Eres” y “María”.

“La Ingrata” fue la última de la jornada, tras lo cual la gente salió y aprovechó la oferta de playeras conmemorativas que, de 100, bajaron a 50 pesos en algunos de los puestos callejeros circundantes al inmueble.

