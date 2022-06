Buscarán la “vaquita” para realizar los Ariel

La entrega de los premios Ariel, a lo mejor del cine nacional, sigue sin fecha, aunque sí esperan tener como sede el Palacio de Bellas Artes, tras la reactivación de actividades normales aún en pandemia.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ya solicitó el inmueble, pero también está con escasez de recursos que esperan obtener en las próximas semanas. Las últimas dos entregas han sido virtuales.

Imagen ilustrativa. Foto: IVAN STEPHENS EL UNIVERSAL

Danna Paola desprecia su olor en el dinero

Le han dicho “olorosa” a Danna Paola, pero no en forma de insulto ni mucho menos, simplemente el usuario de Facebook “El loco de la ciencia” le dio una explicación sencilla a la cantante del porqué el dinero huele feo.

El ingeniero químico retomó un video de Danna donde ella menciona que no es muy fan de portar efectivo, sobre todo monedas, porque no le gusta el olor que tienen; entonces él aclaró que los metales no generan olor, pero en el momento en que entran en contacto con la grasa y sudor de las personas se produce ese característico “olor a metal”: por lo que en realidad lo que no le gusta es su propio aroma, y remata: “entonces Danna, yo te entiendo, a veces yo también me doy asco”.

Foto: Archivo El Universal

Rubí no será una Jolette en “La Academia”

La quinceañera más conocida de México, habló sobre las veces que se le ha comparado con Jolette, la polémica alumna de la cuarta generación de “La academia”.

“Para nada (soy como ella), sí sé quién es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en ‘La academia’, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, dijo Rubí en una transmisión en vivo.