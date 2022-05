Buscan crear “¿Quién es la máscara?” con talento de todo el mundo

El reality show “¿Quién es la máscara?” ha mostrado ser un éxito más que comprobado no sólo en México, también en aquellos países que han hecho sus propias versiones. Es por ello que los dueños del formato están planeando hacer una versión internacional y para ello están llamando a las producciones de cada país.

La idea es que cada versión mande a sus mejores exponentes que ya han estado en el programa para que compitan por en esta competencia en la que famosos disfrazados con botargas compiten musicalmente sin que su identidad sea descubierta. Lo interesante aquí será buscar a aquellas celebridades mexicanas que sean conocidas internacionalmente para que exista la posibilidad de que sean descubiertas por los jueces que no necesariamente consumen contenido mexicano.

Marina de Tavira sufre por Covid-19 en España

Los últimos días no han sido fáciles para Marina de Tavira, quien fue alcanzada por el Covid-19. Radicada en Madrid desde hace unos meses, ciudad donde ya el cubrebocas sólo es obligatorio en transporte y lugares cerrados multitudinarios, la actriz fue contagiada y aunque su salud fue buena, eso no le impidió estar incomunicada con la gente que quiere, por protocolo. Y ella, acostumbrada a estar siempre hablando con alguien, le pesó.

Chantal Andere casi muere… ¡a los 4 meses!

Chantal Andere contó los detalles del espantoso episodio de envenenamiento que sufrió cuando era una bebé, mismo que la puso al borde de la muerte y que hizo pasar a su mamá Jacqueline Andere las peores horas de su vida, esperando que su pequeña se recuperara y pudiera continuar viviendo. “Tenía 4 meses de nacida y a una enfermera que me estaba cuidando un tema del reflujo le dieron una receta y en lugar de cuatro gotas me daba 40 y entonces me empezó a contaminar la sangre y estuve en estado de coma cerca de dos días, pero aquí estoy”, contó la actriz, quien empieza una serie con Telemundo el 6 de junio, donde es la villana de la historia.