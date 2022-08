Bruce Willis sorprende por su talento en la armónica a pesar de sus problemas de salud

A principios de este año Bruce Willis tomó la difícil decisión de poner fin a su carrera dentro del cine, la razón fue el extraño trastorno que sus médicos le diagnosticaron y que es conocido como afasia, una afección neuronal que impide,a quien la padece, comprender el lenguaje escrito o hablado.

Tras alejarse de las cámaras, Willis ha decidido refugiarse en la segunda cosa que mejor sabe hacer: la música y ahora ha sorprendido a sus fans por su talento a la hora de tocar instrumentos, sobre todo la armónica.

El protagonista de la saga “Duro de matar” aparece en un video que publicó su esposa, Emma Heming Willis, y en el que se puede ver al actor en una improvisada sesión musical junto a su amigo Derek Richard Thomas. Mientras Thomas canta y toca la guitarra, Willis se encuentra sentado en la escalera y siguiendo el ritmo con su armónica: “Su talento habla por sí mismo. Dejaré esto aquí”, escribió Heming.

Aunque la mayoría de sus seguidores reconocen a Bruce por su trayectoria cinematográfica, lo que pocos saben es que antes de ser uno de los rostros más reconocidos de la pantalla grande, también fue músico y hasta lanzó tres álbumes.

El primero de ellos salió al público en 1987 y contó con colaboraciones de los grupos Temptations y Pointer Sisters. El segundo, llamado “If It Don't Kill You, Just Makes You Stronger” fue lanzado en 1989 y diez años más tarde salió su última producción discográfica: “Classic Bruce Willis”.

Desde su diagnóstico médico, Willis ha mostrado una actitud positiva ante la vida y no es raro verlo sonriendo en las fotografías que sus hijas, Rumer, Scout y Tallulah, publican en sus redes sociales; incluso, su exesposa, Demi Moore suele pasar algún tiempo con él para demostrarle su apoyo.

