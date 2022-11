Bosé en paz con sus recuerdos y con nuevos proyectos

GUADALAJARA.- El cantautor español Miguel Bosé dijo que si no hubiese apaciguado o alcanzado a estar en paz con sus recuerdos jamás hubiera podido escribir "El hijo del Capitán Trueno", el libro con el que llegó el año pasado a la Feria Internacional del libro de Guadalajara, fiesta literaria a la que regresa con su nuevo libro "Historia secreta de mis mejores canciones" que forma parte de toda una estrategia --un pack-- que incluye nuevo disco, gira, documental y la serie de TV.

“Esto hace parte de un pack, de un plan de entrega que se divide en muchos formatos, que empieza con ‘El hijo del Capitán Trueno’, sigue con la serie, y luego va a este libro (‘Historia secreta de mis mejores canciones’), luego llegará en enero un documental de cuatro horas con cuatro capítulos diferentes contado por mí y por gente cercana, y un nuevo disco y una nueva gira, y la segunda parte de la serie”, señaló el cantautor.

Lee también: Preocupado, Eduin Caz, de Grupo Firme, muestra la bola que se formó en su cuello

Bosé dijo que todas son piezas complementarias que se solapan en momentos, “no tienen una entidad propia y un sentido propio; ‘El hijo del capitán Trueno’ cuenta infancia y adolescencia, de eso no se supo nada, no se conocía, no se sabía el origen y el por qué Miguel Bosé se convierte en Miguel Bosé, eso se conoce en ‘El hijo del Capitán Trueno´”.

El autor de “Te amare”, “Amante bandido” y “Linda”, dijo además que está en paz con su pasado. “Si no hubiese apaciguado o estar en paz con mis recuerdos, jamás hubiese podido escribir ‘El hijo del Capitán Trueno’. Jamás. Jamás hubiese podido volver a revisitar cada una de las canciones, además llega un tiempo en la vida en el que hay que dejar ir, hay que soltar, hay que liberar. Es la mejor manera de agradecer a lo que de alguna manera ha contribuido a hacerte grande”, señaló Bosé durante un encuentro con la prensa.

Lee también: Mauricio Castillo critica a Tenoch y se le van encima

El hijo del célebre torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, nacido en Panamá el 3 de abril de 1956, aseguró que para no esclavizarse, hay que dejar partir cada una de las cosas, “hay que dar las gracias y que pertenezcan al mundo; porque también es verdad que mi carrera es una carrera pública, no la he hecho solo, la he hecho con la gente que me ha seguido durante 45 años”.

Mañana, el cantautor presentará su libro en la FIL Guadalajara, y se espera una de las presentaciones más atractivas de la segunda jornada de la feria que regresa en su totalidad a la presencialidad.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.