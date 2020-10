Através de un comunicado, el actor de "Glee" Blake Jenner se abrió y asumió una relación abusiva, sin nombrar a quien fue su compañera y esposa durante dos años, Melissa Benoist.

Jenner compartió en su cuenta de Instagram un texto donde se hizo responsable y se disculpó luego de ser denunciado de comportamiento abusivo por su expareja y excompañera en la serie serie creada por Ryan Murphy y admitió haberla maltratado tanto física como psicológicamente.

Estas son sus primeras palabras desde que se hicieran públicas las acusaciones de Benoist en su contra, en noviembre pasado.

Según él mismo contó, durante estos 11 meses, estuvo reflexionando sobre los hechos y pensando qué decir.

"Asumo toda la responsabilidad por el daño que he infligido durante mi relación con mi antigua pareja, emocional, mental y físicamente", escribió, al tiempo que aseguró que hubo maltrato de ambas partes.

"Sin eximirme de responsabilidad alguna, es importante entender que hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos. Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación", explicó Jenner. Además dijo que la actriz de "Supergirl" lo había aislado de sus seres queridos.

Jenner hizo mención al incidente del que había hablado Benoist en el video con el que revelaba los abusos que había sufrido. En el mismo contaba cómo quien era en ese entonces su pareja le había tirado su teléfono en la cara, provocándole un desgarro en el ojo y una grave lesión en la nariz.

En su descargo, el actor dijo que tiró el celular sin rumbo durante una discusión y que golpeó a su ex de forma accidental. "Es un momento del que me arrepentiré el resto de mi vida. (Melissa) se sentó allí llorando y sólo puedo imaginar el dolor, el miedo y la vergüenza que debe haber sentido en ese momento. Si pudiera hacer algo para retractarme, lo haría. Soy responsable del dolor que le causé en ese momento y más allá. Y es algo en lo que todavía estoy trabajando para perdonarme a mí mismo", dijo al respecto.

Sobre el incidente del teléfono, la actriz de "Glee" describía en el video publicado en su cuenta de Instagram: "Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada".

Según contó Jenner, desde fines del año pasado que está haciendo terapia para entender las causas que dieron lugar a los maltratos. También habló de "discrepancias" entre los recuerdos que él tiene y los de su ex. Sobre las razones de su comportamiento, el actor mencionó a su educación. "Me di cuenta de que gran parte se debía a este falso sentido de la masculinidad que sentí la necesidad de mantener, en la necesidad de enfrentar que, como tantos hombres, había vivido gran parte de mi vida en el secreto y la supresión debido a las falsas ideas de la hombría que se me inculcaron desde el nacimiento", sumó.

A modo de disculpas, concluyó: "A quien esté leyendo esto, lamento la pérdida de respeto y confianza; por inyectar cualquier onda de negatividad o pena en un mundo que ya está infectado con tanta pena como lo está. La disculpa más importante se extiende a mi antigua compañera. Lo siento. Hay muchas cosas que desearía haber hecho de forma diferente y aunque desearía que no tuviera el dolor que sufrió en el transcurso de nuestra relación, nunca volveré a cometer los mismos errores. Nunca dejaré de hacer el trabajo necesario para mejorar en todas las áreas de mi vida. Te deseo a vos y a tu familia nada más que buena salud, alegría y amor".

Los actores estuvieron casados durante dos años, luego de conocerse en 2012, comprometerse en 2013 y contraer matrimonio en 2015. Se separaron a fines de 2016, señalando "diferencias irreconciliables". En la actualidad, Benoist está en pareja con su compañero de "Supergirl", Chris Wood, con quien acaba de tener un hijo.

Rápidamente, el comunicado del actor se convirtió en tendencia y los seguidores de la actriz se indignaron y mostraron consternados al subrayar que el descargo llegaba justo luego de que ella se convirtiera en madre. "I Stand With Melissa" ("Yo estoy con Melissa") fue el lema con el que las redes sociales mostraron su apoyo a la actriz.

