Biografía de Britney Spears será el libro mejor pagado

La cantante estadounidense Britney Spears ya firmó un contrato por US$ 15 millones para escribir un libro, en el que contará esta controversial situación que vivió durante 13 años cuando su padre, James Spears, tuvo su tutela legal. En septiembre pasado, un tribunal de California, tras un polémico juicio, suspendió la medida. La princesa del pop ha dicho que tuvo un proceso terapéutico de sanación para superar lo vivido.

Luego que el padre de la "princesa del pop", James "Jamie" Parnell Spears, dejara de ser su tutor legal de manera inmediata después de más de 13 años, el pasado 12 de noviembre de 2021, la vida de Britney ha cambiado mucho. Además de anunciar su copromiso con Sam Asghari, ahora, la intérprete de éxitos como "Toxic", firmó un acuerdo por el que recibirá 15 millones de dólares por escribir un libro de memorias.

Spears, de 40 años, alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster después de una "guerra" de ofertas entre varias compañías que querían hacerse con el previsiblemente lucrativo acuerdo.

El diario, que cita a una fuente cercana al contrato firmado entre la popular cantante estadounidense y la editorial, afirma que se trata de "uno de los mayores acuerdos firmados jamás" por un libro, aunque por detrás de algunas de las figuras políticas más importantes de la historia reciente del país.

Entre ellos, Barack y Michelle Obama, que en 2017 recibieron una cifra total de unos 60 millones de dólares por sus libros, la más elevada que se conoce obras de no-ficción.

El libro de la mayor de las Spears se publicara, tras que su hermana menor, Jaime Lynn publicara un libro en el que narra parte de la historia que compartió con la cantante de pop, "Things I Should Have Said" (Las cosas que debí decir).

