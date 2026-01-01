Betty Boop y “Blondie” se unen a Mickey Mouse y Winnie the Pooh en el dominio público.

Las primeras apariciones del clásico personaje animado y del cómic están entre las propiedades intelectuales que han alcanzado el límite máximo de 95 años de derechos de autor en Estados Unidos, por lo que, a partir de este 1 de enero pasan a ser de dominio público. Eso significa que los creadores pueden usarlos y reinterpretarlos sin necesidad de permiso ni pago.

“Es un gran año”, dijo Jennifer Jenkins, profesora de Derecho y directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke, para quien el Año Nuevo se celebra como el Día del Dominio Público. “Es simplemente la enorme familiaridad de toda esta cultura”.

Aquí un vistazo más cercano a lo que entrará al dominio público este jueves, con base en la investigación de Jenkins y su centro.

Estas son algunas creaciones que pasan a dominio público.

Dibujos animados y cómics

Betty Boop comenzó siendo un perro. En su primera aparición, en el corto de 1930 “Dizzy Dishes”, ya tenía su rostro aniñado, el cabello rizado, pestañas llamativas y una boca diminuta. Pero también tiene orejas caídas y una pequeña nariz negra, que pronto se transformarían en aretes colgantes y una nariz blanca.

El personaje fue diseñado por Fleischer Studios, que tenía los derechos, y los cortos fueron distribuidos por Paramount Pictures. Ahora los artistas pueden usar libremente a esta primera versión de Betty Boop en películas y obras similares. Pero la marca sigue siendo propiedad de Fleischer.

Nueve cortos de Mickey Mouse también entran al dominio público, dos años después de que “Steamboat Willie” hiciera pública la primera versión del personaje. Este año se suma su perro Pluto, quien en 1930 era conocido como Rover.

Cine y música

Entre las películas que entran al dominio público se encuentra “Animal Crackers”, de los Hermanos Marx, junto con otros títulos como “The Blue Angel”, “King of Jazz”, y dos ganadoras del Oscar a mejor película: “All Quiet on the Western Front” y “Cimarron”.

La próxima década traerá una auténtica avalancha de clásicos del Hollywood de la Edad de Oro al dominio público. En 2027 será un año particularmente destacado, con las versiones originales de 1931 de “Dracula” y “Frankenstein”, de Universal Pictures.

En la música, varias canciones del Great American Songbook también se vuelven de dominio público, incluyendo temas de George Gershwin, “Georgia on My Mind” y “Dream a Little Dream of Me”.