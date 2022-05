Benedict se pone capa y deja etiquetas

Benedict Cumberbatch hizo a un lado las etiquetas del cine para ponerse la capa de superhéroe y demostrar que un actor lo mismo puede hacer un blockbuster que una película de arte que compita por premios como el Oscar.

Así, después de estar nominado este año a la estatuilla dorada como Mejor actor por El poder del perro, ahora está por estrenar esta noche Doctor Strange en el multiverso de la locura, secuela basada en el popular hechicero y exmédico cirujano de Marvel que estrena hoy en cines.

“Es interesante ver cómo las cosas han cambiado y cómo ahora un actor se puede mover entre películas comerciales y otras más de autor. Eso nos da a nosotros variedad y también la posibilidad de no encasillarnos”, comentó Benedict a EL UNIVERSAL.

En entrevista, el actor británico señaló que, además, en las últimas dos décadas las películas de acción, en especial las de superhéroes, se han vuelto más adultas, más propositivas y profundas como una película seria.

“La visión de las películas de superhéroes ha cambiado y nosotros lo vemos en todo lo que ha hecho Marvel, si te pones a analizarlas a detalle, son películas no sólo incluyentes, también que hablan de cosas que suceden hoy en día como el racismo, el empoderamiento de la mujer, la inclusión de la diversidad, etcétera”.

Esta inclusión de la que habla Cumberbatch se puede ver en esta secuela a la que se une América Chávez (Miss América), personaje que puede viajar entre dimensiones y que en el cómic es abiertamente gay.

“No podemos no avanzar, porque el mundo lo hace y necesitamos adaptarnos, aprender y ser cada vez más inclusivos, me gusta la manera en la que Marvel lo está haciendo con todos sus personajes, que son diversos y apelan a la inclusión”, dijo.

El personaje, que al igual que en la historieta es latino, en el filme hará que Strange hable en español, algo que Benedict reveló, él propuso para darle veracidad a algunas escenas.

“Es un placer hacer algo diferente con tus personajes, de hecho fue mi idea que mi personaje y el de ella tuvieran una conversación en español, fue algo que disfruté y que hace que te diviertas al mismo tiempo que te retas a hacer algo distinto”.

Ese espíritu que llevó al histrión de 45 años a hablar algunas frases en español, es el mismo que lo ha hecho arriesgarse en cada nuevo proyecto que realiza, da igual si no se parecen o si son para el mismo público.

Este año así lo hizo con El poder del perro, cinta que, confesó, no podría haber hecho si la pandemia no hubiese existido.

“El poder del perro se hizo en medio de la pandemia en los tres meses que la producción de Dr Strange paró. Sé que quizás ambas películas van para distintos públicos pero, para mí, hacer distintos tipos de proyectos me mantiene fresco y en movimiento, impide que me quede estático en un solo tipo de filmes”, dijo el actor, también nominado al Oscar por The imitation game.

677 MILLONES DE DÓLARES recaudó el primer filme de Dr. Strange, en 2016, a nivel mundial.

SU CARRERA

Filmografía. Debutó en 2002 con Hills like white elephants. Ha realizado 43 películas.

En la piel de un genio. Saltó a la fama con su interpretación de Stephen Hawking en la película Hawking (2004);

En Marvel. Esta será la sexta película de Cumberbatch, desde 2016, en el UCM.

Multifacético. Se ha desarrollado en teatro, tv, cine y en doblaje.

Premiado. Ha sido ganador de premios Emmy, BAFTA, Critics' Choice Television Award, Critics' Circle Theatre Awards, entre otros, y ha sido dos veces nominado al Oscar.

"La visión de las cintas de superhéroes ha cambiado, hablan de empoderamiento de la mujer, racismo, diversidad...”