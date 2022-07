Ben Affleck disfruta de su Luna de miel con JLo ... ¿durmiendo?

Fue hace una semana cuando Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron, luego de posponer su relación por ¡18 años!, y ahora se encuentran disfrutando de las mieles del matrimonio y de las aguas francesas más bellas, pues se encuentran de Luna de miel en un crucero por el Río Sena en Paris; el actor fue captado durmiendo, ¿habrán sido los efectos del vuelo?

“Bennifer” disfruta de sus primeros días de matrimonio a lo grande; todo comenzó hace una semana, cuando “TMZ” filtró un documento que avalaba su unión por la vía legal. Un par de horas más tarde, la misma JLo sería quien confirmaría estas versiones, como una serie de fotografías que compartiría en su página oficial, acompañadas de un emotivo mensaje acerca de lo dichosa que se sentía de haberse casado con el actor de 49 años.

Little White Chapel, en Los Ángeles, fue la capilla en donde la pareja se prometió amor eterno, pero la celebración no paró ahí, pues si bien, JLo y Affleck optaron por realizar una ceremonia secreta para que los medios no se presentarán en el evento, su Luna de miel ha resultado un tanto más pública; hace un par de días fueron capturados cenando en Le Matignon, un restaurante parisino. El Palacio del Elíseo es otro de los centros turísticos en los que se les ha fotografiado, mientras se encontraban abrazándose y besándose.

Esta tarde, “PageSix”, publicó una serie de fotografías, tomadas por la agencia fotográfica “Backgrid” en la que se ve al actor durmiendo profundamente en una silla arriba del barco que forma parte de un crucero turístico en el que se aventuró Lopez y Affleck, quienes viajan en compañía de sus hijos Emme y Max; producto del matrimonio de JLo y Marc Anthony, y Seraphina y Violet, hijas de Jennifer Garner y el actor, el gran ausente fue Samuel, el más pequeño de sus hijos.

Pese a que la pareja estuvo comprometida desde 2003, terminó su relación poco después, en 2004, argumentado que haber sostenido un noviazgo mediático había afectado en sus planes a futuro, por ello, a 18 años de la primera época que compartieron juntos, JLo demostró lo dichosa que la hacía concretar la boda que un día planeó con Affleck, de quien ya adoptó el apellido, denominándose así misma como Jennifer Lynn Affleck:

"Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente”, dijo en un comunicado, publicado en “JLo.org”.

