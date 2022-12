Ben Affleck: así es la relación que tiene con Max, el hijo de JLo y Marc Anthony

Ben Affleck y Jennifer López han debido ensamblar su multitudinaria familia. Mientras que el actor tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner, la “Diva del Bronx” es madre de los gemelos Emme y Max que tuvo junto a Marc Anthony luego de un proceso de fecundación in vitro. Al parecer se están llevando más que bien desde el inicio de la convivencia.

Incluso hemos visto en varias oportunidades a las hijas de Ben Aflleck y JLo caminando juntas como si fueran hermanas de toda la vida. En el caso de Max, el gemelo de Emme, las cosas se complican un poco más. Es que el joven de 15 años es mucho más tímido que su hermana y no es muy habitue de las salidas donde queda expuesto a los paparazzis.



Emme y Max Muñiz, hijos de JLo no estarían del todo felices con el matrimonio de su madre con Ben Affleck pic.twitter.com/CQdCUd48Dw

Por ello, es más complejo conocer la relación del hijo Jennifer López con su marido. Pero, como todos saben siempre hay una excepción a la regla. Fue la “Diva del Bronx” la que se refirió al tema. En diálogo con la prensa la cantante y actriz dejó en claro cómo es el vínculo que se está formando entre ellos.

Ganarse la confianza de un adolescente no debe haber sido una tarea sencilla para Ben Affleck. También hay que tener en cuenta que es tan introvertido que esto sin duda le debe haber dificultado la tarea. Sin embargo, el actor de “Batman” tiene experiencia en el tema y al parecer ha conseguido que la relación funcione.



I love these pictures of the #Bennifer family!! @JLo & @BenAffleck #JenniferLopez #BenAffleck #JLo #JenniferAffleck #Max #jlovers pic.twitter.com/W7hJ4m9w4h

— JLOVER!| This Is Me… Now (@jloqueen_1) December 14, 2022