Belinda se consiente: "Nunca se ha necesitado a un novio para darse lujos"

Belinda se sabe consentir, la cantante que acaba de cumplir 33 años disfrutó de una escapada a Disney junto a su madre Belinda Schull, y lanzó un contundente mensaje sobre lo que significa ser una mujer trabajadora que no necesita de un novio para consentirse.

Previo a este viaje, la cantante fue sorprendida por su madre en el aeropuerto, donde un mariachi y un pastel la esperaban previo a abardar el avión; en redes, su hermano Nacho Peregrin le dedicó una amorosa publicación.

Ya en Disney, mundo que Belinda ama, la intérprete de "Amor a primera vista" disfrutó como niña las atracciones del parque, incluída la de Star Wars, donde posó con su mamá.



"No necesitamos absolutamente de nadie"

Lo que ha llamado la atención de los cibernautas es un video de un momento que colgó a su cuenta de Instagram, donde mientras disfrutaba maravillada de las atracciones, reflexiona sobre su momento de soltería.

"Nunca se ha necesitado a un novio para darse lujos, ¿verdad?", expresa en el video.

Acto seguido continúa reflexionando sobre su vida y sobre lo que una mujer que trabaja puede conseguir:

"Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie!, porque solitas podemos lograr las cosas, eso es lo que nadie sabe y todos piensan; yo sin novio puedo hacer lo que quiera", expresó entre risas.

Sus palabras han sido retomadas por fans y cibernautas que recordaron cuando Christian Nodal, su exnovio y con quien ya habían planes de boda, publicó una conversación privada con ella en la que Belinda le pedía dinero para sus padres y para arreglarse los dientes.

En aquel mensaje que le generó críticas a Nodal, el cantante de regional mexicano atacaba a la mamá de su ex, Belinda Schull.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)", escribió Nodal en mayo; dicho mensaje aún está publicado en su cuenta de Twitter.

