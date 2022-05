Belinda prefiere no hablar ni a favor ni en contra del Tren Maya

Belinda ha aprendido a guardar silencio cuando la situación lo amerita y hay temas que no trata precisamente para que sus palabras no sean mal interpretadas. Ahora, además del caso con Christian Nodal, no se atreve a decir algo sobre la construcción del Tren Maya, porque sabe que lo que diga, se juzgará en demasía. "Hay tener mucho cuidado con lo que se habla porque luego cambian todo y yo prefiero evitar eso", dice cuando se le cuestiona sobre ello.

Daniel Sosa regresa a Netflix



Foto: Tomada de Instagram oficial de Daniel Sosa

El comediante Daniel Sosa regresará a Netflix después de haber grabado su especial en el año 2019, pero esta vez lo hará como conductor. Según contó el standupero, la plataforma le dio la oportunidad de presentar un proyecto del que aún no puede revelar muchos detalles pero que contará con la participación de muchos mexicanos. “Ya había conducido antes programas pero está es la primera vez en una plataforma de streaming donde yo soy el conductor solito, entonces me puso muy contento ese reconocimiento”, dijo.

Yahir contento sin compromisos



Foto: Tomada de Instagram oficial de Yahir

El cantante Yahir se fue a Miami para grabar “Tu cara me suena” y allá se le vio muy contento con la mamá de su hijo menor. Al preguntarle si se encuentran en una relación el artista sólo responde que está muy contento. Al mismo tiempo, sobre su hijo mayor, Tristan, señala que se mantienen en comunicación, pero no ahonda más sobre el tema.

melc