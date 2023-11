Belinda llora tras reencontrarse con integrantes de "Cómplices al rescate", pero no con Daniela Luján

Belinda vivió un momento muy especial la noche de ayer en Guadalajara al reencontrarse con sus compañeros de la telenovela "Cómplices el rescate" y "Amigos por siempre", proyectos infantiles con los que comenzó su carrera hace 23 años.

La cantante y sus compañeros, estuvieron por separado en el escenario de los 2000 Pop Tour, y aunque se especuló que tal vez podrían cantar juntos, esto no ocurrió, pues Beli ofreció su show por separado luciendo un sensual body de encaje color negro, mientras que sus colegas, incluído Martín Ricca y Daniela Luján, aparecieron en el escenario en otro momento.

Hace unos días, Martín Ricca dijo que aún no sabían si cantarían juntos, lo que era un hecho es que tanto Belinda como ellos estarían en el concierto de Guadalajara, lo cuál sí ocurrió, y ambos momentos del show enloquecieron a los fans que en redes admiten, sí les hubiera gustado la sorpresa de verlos a todos juntos sobre el escenario.

Belinda se reencuentra con su pasado, ¿y Daniela Luján?

En redes sociales circulan videos del reencuentro que tuvo Belinda con sus excompañeros de telenovelas "Amigos por siempre" y "Cómplices al rescate", Martín Ricca y Fabián Chávez, se mostraron muy contentos e intercambiaron abrazos y palabras con la intérprete de "Sapito", quien hasta lloró de la emoción.

Más allá del gusto que ha causado este momento para los fans, muchos se preguntan por qué no aparece Daniela Luján, quien sí cantó esa noche con sus compañeros; algunos especulan que las intérpretes decidieron evitarse, lo que revivió la supuesta rivalidad que en algún momento se dice hubo entre ellas.

Cuando a Daniela Luján le propusieron integrarse a "Cómplices al rescate" porque la producción ya no contaría con Belinda para el cierre de la historia, Luján no dudó en aceptrar el reto, recuerda que fue muy estresante y le preocupaba que el público la recharazara, cosa que no ocurrió, pues los fans la recibieron muy bien y tuvo una racha de éxito gracias a esa participación.

Aunque ambas han dicho que no existe rivalidad, fans no quitan el dedo del renglón, y la ausencia de Luján en el reencuentro de anoche está dando de qué hablar.

