Belinda: ¿Cómo preparar la "beliburger"? Descubre los ingredientes favoritos de la cantante

Es innegable que a Belinda le pertenece uno de los abdómenes más definidos en el mundo de la fama, pues tiene gran disciplina cuando de ejercitarse se trata, sin embargo, la cantante ha dicho en múltiples ocasiones que tampoco se restringe de comer lo que le gusta. Por ello, se animó a compartir con sus seguidores un tutorial de cómo prepara una hamburguesa, antes de degustarla, a la que denominó como “la beliburguer”.



Foto: Instagram

En diferentes ocasiones, la cantante de 33 años ha asegurado que no vive limitándose de comer un alimento u otro y, en cambio, es amante del buen comer. En una entrevista a un medio nacional, Beli indicó que pese a que come mucho y sin preocupaciones casi no sube de peso y, aunque ha tenido temporadas en las que aumenta un par de kilos, por el modo en que come, debería pesar mucho más de lo que lo hace.

¿Cuál es la comida favorita de Belinda?

La comida favorita de la intérprete de “En el amor hay que perdonar” no es una sorpresa para nadie, pues han sido muchas las ocasiones en las que se le ha hecho esta pregunta, ya que conserva un gran acondicionamiento físico, pero sus platillos predilectos no son bajos en calorías, ¡Al contrario! Se trata de uno de los antojitos mexicanos por excelencia, pues a Belinda le encantan los tacos, las quesadillas y, también, el sushi y la pizza.

Lee también: Piqué presume su nuevo amor en portada de revista y Shakira reaparece

Belinda, así prepara una hamburguesa

Pero ahora mostró su gusto por otro platillo; las hamburguesas. En un video de “TikTok”, la también actriz explicó cuáles eran los pasos que seguía para preparar su hamburguesa perfecta, la cual título con el nombre de “la beliburguer”.

En el clip, puede verse a la cantante con una diadema con orejas y una t-shirt estampada con el personaje animado Jack Skellington, acompañada por un grupo de amigas y amigos, entre ellos también está su madre Belinda Schüll, que se encuentran en un famoso restaurante de comida rápida. “Y así es como preparo mi hamburguesa”, dice con un tono español, país del que es originaria.

Luego de abrir la caja donde viene la hamburguesa, la cantante explica paso a paso de la preparación:

“Sacamos la hamburguesita. ¡Qué bonito el juguetito! (Lo abrimos luego); mostaza miel, sweet n´sour, la kétchup y no puede faltar el ingrediente más importante ¡los nuggets!”, dice.

A continuación, da paso a agregar todos los ingredientes dentro de la hamburguesa:

“Fuera los pepinillos (ay, se quedó uno pequeñito). Y ahora viene la mejor parte, partimos los nuggets en pedacitos y los metemos en la hamburguesa, ponemos la mostaza miel, después sweet n´sour (mi favorita), y por último la kétchup. Y es así como se prepara una ´beliburguer´, remata la cantante luego de darle una gran mordida, acompañada de una carcajada de quienes la acompañan.



Lee también: Alejandro Fernández estrena look y en las redes sociales lo llaman "señora”



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc