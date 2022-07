Becky G no cree en la promesa de Daddy Yankee

Becky G no cree que Daddy Yankee realmente vaya a dejar los escenarios luego de que el puertorriqueño anunció su gira mundial de despedida. “Es el papá, el rey del reggaetón, él ha sido muy lindo conmigo, él nos apoyó a mi y a Natti (Natasha) desde que comenzamos antes de cantar 'Sin pijama', es un hombre muy especial para muchos artistas pero creo que él nunca va a parar. No le creo", afirmó entre risas la intérprete de "Mayores", quien además dejó claro que es posible que cante junto a la boyband coreana BTS en el próximo Festival Lollapalooza 2022, pues además de un dueto tiene una amistad con J Hope, uno de los integrantes de la popular banda juvenil. “De vez en cuando estamos texteando y ya hemos intentado muchas veces cantar juntos Chicken Noodle Soup, pero no ha funcionado, quiero que los fans sepan que queremos y si pasa nosotros super felices yo voy a intentar con todo que pueda y si él (Hope) me invita ahí estaré”.

Luz Elena González busca la “noticia chismosa”

Luz Elena Gónzalez se inspiró de sus propias experiencias con la prensa para interpretar su próximo papel en la serie “Fabricantes de ovnis”. La actriz reveló que en lugar de volver a las telenovelas decidió dar el salto al streaming con Disney y hará el personaje de una reportera. “Se llama Bibi Lizardi y es la de noticia chismosa”, detalla la actriz. “Yo preguntó, digo, hago de todo al pobre de Odiseo, porque es una comedia que habla también de política”, contó. La serie ha sido anunciada como una de las nuevas producciones de Star+ que se estrenará en 2023 y tiene también la participación de actores como Susana Alexander y Otto Sirgo.



Chetes cree que como músico no debe hablar de política

El cantautor Chetes no habla de política públicamente, no porque desconozca lo que sucede alrededor, sino porque sabe que puede ocasionar problemas o arrepentirse de algo dicho. El regiomontano devora información para saber cómo se encuentra el país y su estado natal, comentándolo después en corto con amigos. Está convencido de que para la gente, él debe ser un músico y transmitir mensajes con sus canciones. Lo demás, mejor se lo guarda.



