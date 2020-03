Bárbara de Regil rompe la dieta en cuarentena

Unos de los retos que Bárbara de Regil ha tenido que superar esta cuarentena es la ansiedad. Y para combatirla, la actriz fitness no pudo resistirse a pedir unos deliciosos tacos de carne con queso. Luego de su rutina de ejercicio pidió a domicilio una orden de este tradicional platillo mexicano pero eso no fue lo único sino que en el pedido también había un pastel de chocolate que compartió con su hija durante la noche. Obviamente, al siguiente día duplicó sus sesiones de ejercicios que ahora comparte desde su casa a través de sus redes sociales.

Los secretos de Babasónicos

Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos, comentó que aunque llevan casi tres décadas de carrera artística, no les interesa hacer una serie biográfica, como muchos artistas lo están haciendo, afirma que no es algo que no es de su interés y además no podrían contar lo que han hecho. “Babasónicos vive una vida muy alocada, no se puede contar lo que pasa, no convendría”.

La palabra de Niurka es gratis

Niurka Marcos afirma que no le gusta hacer conferencias, como las que hacen otras celebridades sobre ciertos temas, porque no le gusta lucrar con eso; para la actriz todas las actrices que hacen conferencias lo hacen por ganar algún beneficio económico. “No lo hago porque yo hago unas conferencias majestuosas en los micrófonos de ustedes (prensa), no necesito lucrar con eso. Mi palabra llega hasta donde ustedes creen que sea necesario y por medio de las redes sociales, hay cosas que a Niurka no le gusta lucrar, prefiero lucrar con el escándalo, con la vulgaridad y clavar ese dinero convirtiéndolo en algo provechoso”.