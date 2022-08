Bárbara de Regil acepta el reto y camina en la calle con lencería y alas de ángel

Bárbara de Regil desfiló por las calles de Los Ángeles con una brillante lencería que combinó con unas alas de ángel en color rosa, la actriz de 35 años sorprendió a la gente que la observó lucir su ejercitado cuerpo al puro estilo de los Ángeles de Victoria's Secret.

La protagonista de "Rosario Tijeras" aceptó el reto del artista Henry Jimenez, de salir vestida de ángel en ropa interior, y en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías del momento.

Recientemente, Bárbara compartió unas vacaciones en familia, y le regaló a sus fans una serie de fotos en bikini en donde muestra su cuerpo al natural junto a su hija: "Mejores Amigas desde hace 18 años", escribió junto a dos fotos comparativas de ella y su hija Mar.

Bárbara de Regil y su hija, antes y después. Instagram Bárbabra de Regil.

Las fotos de Bárbara en lencería y alas

Hace unos días la actriz dio de qué hablar tras opinar que no le gustaría tener el cuerpo de Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni.

"No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual... toda sexy", expresó.

