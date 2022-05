Bad Bunny y Grupo Firme, más parecidos de lo que crees

Bad Bunny y Grupo Firme han vuelto locas a las redes sociales y los medios de comunicación esta semana por diversos motivos: el primero sacó nuevo álbum que pronto fue rehén de memes y, el otro, por anunciarse un concierto en el Zócalo capitalino, tras ser reconocido por el gobierno local.

Ambos, en los últimos años, han dominado dentro de su género musical, reggaetóny regional mexicana, respectivamente, y contabilizan cada vez más adeptos teniendo una carrera joven aún.

¿Qué tan parecidos o distantes son, independiente de sus canciones y música?

1. Bad Bunny tuvo su primer éxito, "Soy peor", en 2016, dos años después de que los integrantes de Grupo Firme, liderados por Eduin Caz, saliera a la palestra pública.

2. Mientras que el músico puertorriqueño tiene como nombre real el de Benito Antonio Martínez Ocasio y eligió adoptar el de Bad Bunny tras ver una foto de él vestido como conejo; Grupo Firme se llamó primero Fuerza Oculta, cambiándolo al actual tras una encuesta que Eduin hizo en Tijuana, Baja California, de donde surgió la banda.

3. Bad Bunny estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico y el vocalista del grupo mercadotecnia, lo cual ha aprovechado para ponerlo al servicio de los intérpretes de "Ya supérame" y "El tóxico".

4. De los cinco a los 13 años el Conejo Malo cantó en el coro de la iglesia de su lugar natal, para luego dedicarse a escribir sus propias canciones que fue subiendo a internet; en tanto, Caz era un adolescente de 15 años cuando cantaba en camiones tijuanenses, varias veces covers, notando que la gente enloquecía con el regional mexicano.

5. Bad Bunny cuenta en sus vitrinas con cuatro premios Grammy Latino, el primero en 2019 como Mejor Álbum de Música Urbana por X 100pre, además de dos Grammy, el más reciente este año por el disco El último tour del mundo.

Grupo Firme, por su parte, contabiliza cuatro galardones de los Premios Juventud, todos en 2021 por el álbum Nos divertimos logrando lo imposible, el cual también le dio el Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Banda.

6. Coachella, uno de los festivales musicales más importante del continente americano, ya contó con ambos en sus escenarios: Bad Bunny estuvo hace tres años teniendo como invitado especial a J Balvin, mientras que Grupo Firme accedió al mismo el mes pasado.

7. Los escándalos no hanestado alejados de ninguno de los exponentes musicales. Bad Bunny, en cuyas canciones hay incluso sexo explícito, críticó abiertamente a las mujeres que se operan excesivamente y recién perdió una demanda que le hizo Missy Elliot por haber usado un beat original de la canción "Get ur freak on" en "Saafera".

Y Eduin, en diciembre pasado, reconoció haberle sido infiel a su esposa, tras la difusión de un video. El cantante dijo que quien lo mostró quería extorsionarlo y, como se negó a ello, el material salió a lo público. Aseguró que dicho video se lo había mostrado él mismo a su esposa, hace tiempo.



8. El lado actoral del Conejo ha estado siendo ocupado por diversas producciones, desde "Narcos: México", pasando por la saga de "Rápidos y furiosos", hasta una aparición en "The liberace", cinta que protagoniza el tapatío Gael García Bernal, ahora en posproducción. Recién se anunció que formará parte de una nueva entrega de los estudios Marvel, interpretando a "El muerto", en una historia derivada de Spider-Man.

Grupo Firme aún espera una oportunidad así, ya sea actuando o realizando un tema de película o serie.



