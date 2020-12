Bad Bunny, el más escuchado a nivel global

El reguetón y trap del cantante puertorriqueño Bad Bunny se impusieron este 2020 por sobre otros géneros musicales al ser el artista más escuchado en México y el mundo, dentro de la plataforma Spotify.

El perfil del artista reportó 8,300 millones de streams de sus seguidores, en un año marcado por la pandemia del Covid-19, entre ellos de los temas que integran su álbum YHLQMDLG, que lanzó en febrero y que es también el álbum número uno en reproducciones.

Entre los países de habla hispana en los que Bad Bunny fue el número uno están México, Argentina, Bolivia, Chile y España.

Pero en el plano femenino también hay favoritos. Así como Bad Bunny repite por segundo año consecutivo como el favorito de México, Billie Eilish es la artista femenina más escuchada en Spotify por segundo año consecutivo en el mundo, seguida por Taylor Swift, Ariana Grande y Dua Lipa.

En México, Karol G. fue la preferida con su tema "Tusa", la canción más reproducida de todo el año en el país, por encima de "Blinding Lights" de The Weeknd y "Hawái" de Maluma.

El regional mexicano también tuvo su representante.

Gracias al sonorense Christian Nodal, el género llegó a las más altas posiciones. Nodal es el tercer artista más escuchado del país y el mexicano más escuchado en el mundo.

Además su álbum AYAYAY!, quedó en cuarto lugar de los más escuchados en México.

Durante la pandemia, a los mexicanos también los acompañaron los podcast. El más reproducido fue "Leyendas Legendarias", seguido de "Horóscopo de Hoy" en segundo y "Se Regalan Dudas" en tercer lugar.

Checa la lista completa de los más escuchados:

México

Artistas masculinos

1. Bad Bunny

2. J Balvin

3. Christian Nodal

4. Sech

5. Luis Miguel

6. Anuel AA

7. Maluma

8. Ozuna

9. Daddy Yankee

10. Banda MS de Sergio Lizárraga

Artistas femeninos

1. KAROL G

2. Dua Lipa

3. Shakira

4. Danna Paola

5. Billie Eilish

6. Ariana Grande

7. Natti Natasha

8. Nicki Minaj

9. Lady Gaga

10. Gloria Trevi



Canciones más escuchadas

1. "Tusa", KAROL G, Nicki Minaj

2. "Blinding lights", The Weeknd

3. "Hawái", Maluma

4. "Safaera", Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow

5. "Dance monkey", Tones And I

6. "Sigues con el", Arcangel, Dímelo Flow, Sech

7. "Yo perreo sola", Bad Buddy

8. "Pa´ olvidarme de ella", Christian Nodal y Piso 21

9. "Si veo a tu mamá", Bad Bunny

10. "Rojo", J Balvin



Álbumes

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. Colores, J Balvin

3. Por Primera Vez, Camilo

4. AYAYAY!, Christian Nodal

5. PAPI JUANCHO, Maluma

6. After Hours, The Weeknd

7. Ahora, Christian Nodal

8. Future Nostalgia, Dua Lipa

9. X 100PRE, Bad Bunny

10. OASIS, J Balvin y Bad Bunny



Podcasts más populares

1. Leyendas Legendarias

2. Horóscopo de Hoy

3. Se Regalan Dudas

4. La Cotorrisa

5. Martha Debayle

6. Meditada

7. Entiende Tu Mente

8. Meditaciones para conectar con el guía interno

9. Audiolibros

10. Diego Dreyfus

LO MÁS ESCUCHADO EN EL MUNDO

Global masculino

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd



Global femenino

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Global álbumes

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa



Global canciones

1. “Blinding Lights”, The Weeknd

2. “Dance Monkey”, Tones and I

3. “The Box”, Roddy Ricch

4. “Roses - Imanbek Remix”, Imanbek and SAINt JHN

5. “Don’t Start Now”, Dua Lipa



Global podcasts

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy



Global géneros de podcasts más populares

1. Sociedad y Cultura

2. Comedia

3. Estilo de vida y salud

4. Arte & Entretenimiento

5. Educación