Avril Lavigne y Tyga provocan la ira de los fans de Mod Sun en pleno show

Los fanáticos de Mod Sun, el exprometido Avril Lavigne, no han reaccionado bien al nuevo romance de la cantante con el rapero

Tyga, pues durante uno de los conciertos del también músico, el público insultó al ex de Kylie Jenner y le dedicó palabras obscenas.

Resulta que Sun, quien no ha dejado de trabajar tras la sorpresiva ruptura, dio un concierto en la ciudad de Nueva York ayer por la noche.

En el show también se presentó otro rapero llamado Travie McCoy, quien elogió a su colega: “Solo quería darle todo el amor que tengo en mi corazón en este momento a un hermano, Mod Sun", dijo y contó cuando se conocieron en Melrose Avenue, una calle de California.

"Diré esto: es uno de los tres hijos de p... más leales que he conocido en mi vida", continuó.

Al término del emotivo discurso agregó: “F…Tyga” y levantó el dedo de en medio frente al público, lo que hizo que los espectadores estallaran en aplausos.

En el video se observa como Sun corre hacia la parte trasera del escenario para ocultarse detrás de una pequeña elevación, como si estuviera apenado por lo sucedido.

Después, poco a poco comienza a caminar al frente con una sonrisa de oreja a oreja, justo cuando los fanáticos comienzan a gritar con fuerza “F…Tyga”.

Seguido de ello, Mod y su grupo interpretaron “Cupid's Chokehold”.

Travie McCoy came out at the Mod Sun show, performed Cupid’s Chokehold, said “FUCK TYGA” and left. Legendary. pic.twitter.com/8SpnQ7EP2k

— Robbie Fox (@RobbieBarstool) March 16, 2023