Avisa y anuncia que hoy renuncia

Luego de varios días de especulación sobre la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, la colombiana validó los rumores.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dijo ayer en un breve comunicado divulgado por su agencia de comunicación.

La noticia de la separación se da en un momento complicado para ella, pues está a punto de comparecer ante las autoridades hacendarias de España, por acusaciones de fraude y no pagar impuestos.

Shakira se recupera además de una lesión de cuerdas vocales, que la obligó a cancelar su gira en 2017 y ha relentizado sus proyectos, como sacar álbum, aunque lanzó algunos temas.

Más allá de si estos problemas continuarán, la ruptura en la vida de la cantante no debe ser tomada como un paso en falso, sino al revés, considera Blanca Gil, experta en trastornos.

La psicóloga considera que la cantante podría haber sufrido de violencia pasiva, que se caracteriza por no manifestarse físicamente, sino por medio del control psicológico y el lenguaje.

“Las parejas van generando situaciones de codependencia o de toxicidad paulatina y empieza con críticas, con limitantes, existe el micromachismo, que esta naturalizado en el día a día en todas las actividades cotidianas. De hecho, si hubo infidelidad de alguno de los dos, también eso es considerado violencia pasiva”, dice la experta

Un ejemplo de focos rojos se dio en 2014, cuando la colombiana dijo al Informativo Noticias Caracol de su país: “Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador”.

Lo anterior no pareció ser un hecho aislado, luego de su lesión en 2017, la cantante hizo ver que Piqué no estuvo a la altura para apoyarla: “Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara... Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños: ‘Sal de ahí y ponte a trabajar’”, contó.

Aunque de primera instancia pareciera que la apoyaba, en esas declaraciones el español no mostró empatía para dimensionar el nivel de estrés que causó en la cantante perder su mayor instrumento. Una crisis que no se arreglaría simplemente “saliendo de ahí”.

“Ella es artista y la gente que se dedica a lo artístico tiene emociones exacerbadas”, dice la especialista.

“Shakira ya había vivido una relación muy compleja y larga con su pareja anterior (Antonio De la Rúa), terminó con él y empezó con Piqué; obviamente no hubo tiempo de esperar, salir, conocer gente. No vivió ese proceso, ese es el patrón de relaciones sumisas. Ella trae comportamientos y vínculos afectivos complejos. Este tiempo para ella era necesario”, subraya.

Shakira y Piqué

Comunicado

"Nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños... pedimos respeto”

PAUSA NECESARIA



Antes de Piqué, la cantante tuvo una relación de 10 años con el abogado Antonio de la Rúa.



LA HISTORIA DE UN AMOR



La cantante y el futbolista llegaron a ser una de las parejas más sólidas del medio artístico.

JUNIO 2010



Shakira conoce a Piqué en el festival Rock in Rio en Madrid y en los preparativos para el Mundial de futbol Sudáfrica.

JUNIO, JULIO 2010



La pareja volvió a coincidir en el evento deportivo, ella interpretó el tema “Waka Waka” y él ganó la copa con España.

MAYO 2011



En una de las presentaciones del tour Sale el Sol en Barcelona, Shakira confirma en el escenario su relación con Piqué.

2013-2015



La pareja recibe el 22 de enero de 2013 a su primer hijo, Milan. El 29 de enero de 2015 nace su hija Sasha.

JUNIO 2022



Shakira y Piqué anuncian su separación con un breve mensaje en el que aseguran, es por el bien de sus dos hijos.